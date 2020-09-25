Уникальные интеллектуальные особенности обнаружили у ворон

Вороны. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144334-unikalnye-intellektualnye-osobennosti-obnarujili-u-voron.html

Ракурс

Вороны оказались обладателями чрезвычайно острого интеллекта. Оказалось, что они, как и человек, могут обладать сознанием и понимать, что происходит во внешнем мире.

При выполнении определенных задач эти птицы демонстрируют нейронный ответ, который коррелирует с их восприятием стимула. Об этом сообщает Naked science.

Ученые отмечают, что способность переживать субъективный опыт возникает из процессов мозга, которые появились во время эволюции. На сегодня нейронные корреляты сознания связаны с работой коры головного мозга приматов. В свою очередь птицы развили другой паллий, поскольку произошли от линии млекопитающих 320 млн лет назад. Их паллий сохраняет некоторые организационные принципы, напоминающие мозг млекопитающих.

Нейробиологи провели такой эксперимент: черные вороны должны были кивать головой, когда видели определенный стимул на экране. При этом большинство из них были однозначны с точки зрения восприятия. В нескольких опытах стимулов вообще не было, поэтому птицам нужно было сигнализировать об их отсутствии или наличии. А некоторые стимулы были незначительными.

Пока птицы реагировали на раздражители, исследователи оценивали одноклеточную активность 480 нейронов в их мозге. В процессе они выяснили, что когда вороны сигнализировали об увиденной фигуре, их клетки были активны в период между предъявлением стимула и поведенческой реакцией. В свою очередь, если они никак не реагировали, то и всплесков нейронной активности не наблюдалось.

Такое поведение очень напоминало приматов, сообщают ученые. Благодаря эксперименту стало ясно, что вороны могут субъективно переживать события внешнего мира и собственной жизни. Исследователи отмечают, что это открытие свидетельствует о том, что сознание присутствует не только у приматов и млекопитающих, а зарождение такой особенности пошло от одного предка.

Напомним, ранее мы сообщали, что клюевый кит Кювье установил новый рекорд по нырянию среди млекопитающих — ему удалось пробыть под водой практически четыре часа.