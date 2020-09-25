26 сентября праздник. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144333-26-sentyabrya-otmechaut-vsemirnyy-den-kontracepcii.html

Ракурс

26 сентября в мире отмечается международный день контрацепции. Это мероприятие проводится ежегодно, начиная с 2007 года. Этот день призван привлечь внимание к проблеме нежелательной беременности и выступает за распространение осведомленности населения о методах и способах планирования семьи.

Также одной из идей этого праздника является необходимость дать молодым людям возможность самостоятельно принимать информированные решения относительно своего сексуального и репродуктивного здоровья, а также избежать внеплановых беременностей во избежание абортов.

Этот день, по замыслу организаторов, должен привлечь внимание властей и общественности к проблемам, которые возникают вследствие недостаточного полового воспитания и пренебрежения контрацепцией.

Также в этот день по народному календарю отмечают день Корнилия. Этот день считался последним днем осени, после него обычно уже начинались сильные заморозки. До 26 сентября люди пытались убрать весь урожай, особенно корнеплоды. Ведь на Корнилия все корни погибают. 26 сентября использовали для того, чтобы сажать яблони и смородину.

Этот день в истории:

1580 — английский пират Фрэнсис Дрейк завершил второе в мире кругосветное плавание;

1951 — Бундестаг ФРГ проголосовал за выплату послевоенных репараций евреям;

1960 — в США состоялись первые в истории телевизионные дебаты между кандидатами в президенты Кеннеди и Никсоном;

1960 — Фидель Кастро произнес самую длинную в истории ООН речь продолжительностью 4 часа и 29 минут;

1969 — вышел последний студийный альбом группы Beatles Abbey Road;

1990 — в Советском Союзе принят закон о свободе вероисповедания;

1991 — установлены консульские отношения между Украиной и Австрией;

1995 — Украина принята в Совет Европы.

В этот день родились:

1832 — украинский композитор Петр Сокальский;

1849 — российский физиолог, первый в России нобелевский лауреат Иван Павлов;

1888 — американский поэт и драматург, нобелевский лауреат Томас Элиот;

1901 — украинский писатель Семен Скляренко;

1932 — русский поэт и писатель Владимир Войнович;

1959 — поэт и музыкальный критик Илья Кормильцев;

1976 — грузинский футболист Георгий Деметрадзе;

1965 — пятый президент Украины Петр Порошенко;

1981 — американская теннисистка Серена Уильямс.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября подписал указ, которым ввел новый праздник, который будут отмечать виноделы и виноградари.