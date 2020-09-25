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26 вересня свято. Фото: Pixabay
26 вересня відзначають Всесвітній день контрацепціїhttps://racurs.ua/ua/n144333-26-veresnya-vidznachaut-vsesvitniy-den-kontracepciyi.htmlРакурс
26 вересня у світі відзначається міжнародний день контрацепції. Цей захід проводиться щорічно, починаючи з 2007 року. Свято покликане привернути увагу до проблеми небажаної вагітності і виступає за поширення обізнаності населення про методи та способи планування сім’ї.
Також однією з ідей цього свята є необхідність надати молодим людям можливість самостійно приймати рішення щодо свого сексуального і репродуктивного здоров’я, а також уникнути позапланових вагітностей для уникнення абортів.
Цей день, за задумом організаторів, повинен привернути увагу влади та громадськості до проблем, які виникають внаслідок недостатнього статевого виховання і зневаги контрацепцією.
Також у цей день за народним календарем відзначають день Корнилія. Цей день вважався останнім днем осені, після нього зазвичай вже починалися сильні заморозки. До 26 вересня люди намагалися зібрати весь врожай, особливо коренеплоди. Адже на Корнилія усі коріння гинуть. 26 вересня зазвичай садили яблуні і смородину.
Цей день в історії:
- 1580 — англійський пірат Френсіс Дрейк завершив друге у світі кругосвітнє плавання;
- 1951 — Бундестаг ФРН проголосував за виплату післявоєнних репарацій євреям;
- 1960 — в США відбулися перші в історії телевізійні дебати між кандидатами в президенти Кеннеді та Ніксоном;
- 1960 — Фідель Кастро виголосив найдовшу в історії ООН мова тривалістю 4 години та 29 хвилин;
- 1969 — вийшов останній студійний альбом групи Beatles Abbey Road;
- 1 990 — в Радянському Союзі прийнято закон про свободу віросповідання;
- 1991 — встановлені консульські відносини між Україною і Австрією;
- 1995 — Україна прийнята до Ради Європи.
У цей день народилися:
- 1832 — український композитор Петро Сокальський;
- 1849 — російський фізіолог, перший в Росії нобелівський лауреат Іван Павлов;
- 1888 — американський поет і драматург, нобелівський лауреат Томас Еліот;
- 1901 — український письменник Семен Скляренко;
- 1932 — російський поет і письменник Володимир Войнович;
- 1959 — поет і музичний критик Ілля Кормільцев;
- 1976 — грузинський футболіст Георгій Деметрадзе;
- 1965 — п’ятий президент України Петро Порошенко;
- 1981 — американська тенісистка Серена Вільямс.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський 25 вересня підписав указ, яким ввів нове свято, яке відзначатимуть винороби і виноградарі.
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