26 вересня свято. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144333-26-veresnya-vidznachaut-vsesvitniy-den-kontracepciyi.html

Ракурс

26 вересня у світі відзначається міжнародний день контрацепції. Цей захід проводиться щорічно, починаючи з 2007 року. Свято покликане привернути увагу до проблеми небажаної вагітності і виступає за поширення обізнаності населення про методи та способи планування сім’ї.

Також однією з ідей цього свята є необхідність надати молодим людям можливість самостійно приймати рішення щодо свого сексуального і репродуктивного здоров’я, а також уникнути позапланових вагітностей для уникнення абортів.

Цей день, за задумом організаторів, повинен привернути увагу влади та громадськості до проблем, які виникають внаслідок недостатнього статевого виховання і зневаги контрацепцією.

Також у цей день за народним календарем відзначають день Корнилія. Цей день вважався останнім днем ​​осені, після нього зазвичай вже починалися сильні заморозки. До 26 вересня люди намагалися зібрати весь врожай, особливо коренеплоди. Адже на Корнилія усі коріння гинуть. 26 вересня зазвичай садили яблуні і смородину.

Цей день в історії:

1580 — англійський пірат Френсіс Дрейк завершив друге у світі кругосвітнє плавання;

1951 — Бундестаг ФРН проголосував за виплату післявоєнних репарацій євреям;

1960 — в США відбулися перші в історії телевізійні дебати між кандидатами в президенти Кеннеді та Ніксоном;

1960 — Фідель Кастро виголосив найдовшу в історії ООН мова тривалістю 4 години та 29 хвилин;

1969 — вийшов останній студійний альбом групи Beatles Abbey Road;

1 990 — в Радянському Союзі прийнято закон про свободу віросповідання;

1991 — встановлені консульські відносини між Україною і Австрією;

1995 — Україна прийнята до Ради Європи.

У цей день народилися:

1832 — український композитор Петро Сокальський;

1849 — російський фізіолог, перший в Росії нобелівський лауреат Іван Павлов;

1888 — американський поет і драматург, нобелівський лауреат Томас Еліот;

1901 — український письменник Семен Скляренко;

1932 — російський поет і письменник Володимир Войнович;

1959 — поет і музичний критик Ілля Кормільцев;

1976 — грузинський футболіст Георгій Деметрадзе;

1965 — п’ятий президент України Петро Порошенко;

1981 — американська тенісистка Серена Вільямс.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський 25 вересня підписав указ, яким ввів нове свято, яке відзначатимуть винороби і виноградарі.