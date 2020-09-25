Змінити бюлетень через «атаку клонів» запропонував Мін’юст

Місцеві вибори. Фото: Слово і діло

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Місцеві вибори 2020 можуть пройти з новим бюлетенем. Міністерство юстиції пропонує внести зміни до бюлетенів у зв’язку з тим, що на виборах реєструють тезок висуванців, які забирають голоси у справжніх кандидатів.

Законних підстав для відмови подібним «клонам» немає, тому відомство планує представили законодавчу ініціативу. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Facebook.





Він розповів, що кандидати удаються навіть до зміни прізвища перед виборами для того, щоб дістати чужі голоси. Попри те, що відповідна зміна буде відбита в офіційній передвиборчій автобіографії кандидата, це не робить політтехнологію менш ефективною.

Малюська додав, що Мінюст готовий запропонувати парламенту внести зміни до Виборчого кодексу, щоб у бюлетені відбивалася нещодавня зміна прізвища, ім’я та по батькові кандидата для того, щоб виборців не вводили в оману.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одесі цьогорічні вибори мера можуть зіткнутися з купою тезок у виборчих бюлетенях. До тервиборчкому подали документи кілька тезок кандидата в мери від «Слуги народу» Олега Філімонова, тезка чинного мера міста Геннадія Труханова, а також однофамілець президента України Володимира Зеленського.