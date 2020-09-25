Дрон патрулюватиме квартиру, поки власник відсутній, фото: The Verge

https://racurs.ua/ua/n144331-dron-dlya-patruluvannya-kvartyry-predstavyla-amazon-video.html

Ракурс

Дрон, який патрулюватиме квартиру, поки її власник відсутній, представила охоронна компанія Ring, що належить американському гіганту інтернет-торгівлі Amazon.

Пристрій, який отримав назву Always Home Cam, це невеликий автономний дрон, обладнаний камерою. Його призначення — літати по квартирі, поки власника немає вдома, записувати, що відбувається, та виводити зображення на екран смартфона власника, повідомляє видання The Verge.

Цей дрон повністю автономний, проте користувач може створити карту квартири і призначити певний маршрут польотів.

Він оснащений технологією уникнення перешкод, яка дозволяє йому уникати предметів на своєму шляху, а скруглена форма гвинтів покликана запобігати пошкодженню майна або заподіювання шкоди домашнім улюбленцям чи людям, які можуть з ним зіткнутися.

Хоча дрон передусім призначений для реагування на випадки незаконного проникнення до будинку, він також може допомогти і в інших ситуаціях — наприклад, перевірити, чи вимкнена плита на кухні та чи закриті двері або вікно.

Запис відео відбувається лише коли дрон перебуває в польоті. Решту часу він перебуватиме в зарядній станції, якою камера фізично блокується.

Тобто, в разі зламу дрона хакерами, зловмисники не зможуть таємно спостерігати за власниками. Сам дрон досить гучний, тому переміщатися непомітно для власників він не зможе.

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