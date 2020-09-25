Дрон будет патрулировать квартиру, пока владелец отсутствует, фото: The Verge

https://racurs.ua/n144331-dron-dlya-patrulirovaniya-kvartiry-predstavila-amazon-video.html

Ракурс

Дрон, который будет патрулировать квартиру, пока ее владелец отсутствует, представила охранная компания Ring, принадлежащая американскому гиганту интернет-торговли Amazon.

Устройство, получивший название Always Home Cam, это небольшой автономный дрон, оборудованный камерой. Его назначение — летать по квартире, пока владельца нет дома, записывать происходящее и выводить изображение на экран смартфона владельца, сообщает издание The Verge.

Этот дрон полностью автономный, однако пользователь может создать карту квартиры и назначить определенный маршрут полетов.

Он оснащен технологией избежания помех, которая позволяет ему избегать предметов на своем пути, а скругленные формы винтов призваны предотвращать повреждение имущества или причинение вреда домашним животным и людям, которые могут с ним столкнуться.

Хотя дрон прежде всего предназначен для реагирования на случаи незаконного проникновения в дом, он также может помочь и в других ситуациях — например, проверить, выключена ли плита на кухне и закрыты ли двери или окно.

Запись видео происходит только когда дрон находится в полете. В остальное время он будет находиться в зарядной станции, которой камера физически блокируется.

То есть, в случае взлома дрона хакерами, злоумышленники не смогут тайно наблюдать за владельцами. Сам дрон довольно громкий, поэтому перемещаться незаметно для владельцев он не сможет.

Напомним, ученые разработали систему, которая позволит отгонять стаи птиц от аэропортов с помощью беспилотников.