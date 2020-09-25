Британская принцесса ошарашила неожиданной беременностью

Принцесса Йоркская. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/n144330-britanskaya-princessa-osharashila-neojidannoy-beremennostu.html

Ракурс

Евгения Йоркская, британская принцесса и внучка Елизаветы II, объявила о своей беременности. Она и ее муж, Джек Бруксбэнк, станут родителями первенца уже в начале 2021 года.

Новорожденный станет девятым правнуком британской королевы. Об этом сообщается на официальной странице Елизаветы II в Instagram.

Информацию о предстоящем пополнении в монаршей семье Евгения подтвердила и на своей странице. Принцесса опубликовала фотографию детских пинеток в форме плюшевых медвежат и заявила, что ожидает ребенка.

Будущих родителей уже поздравили герцоги Йоркские, мистер и миссис Бруксбэнк, королева Елизавета II и герцог Эдинбургский.

Отметим, что королевская чета поженились 12 октября 2018. Церемония прошла в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, там же, где ранее венчались герцоги Сассекские — Меган Маркл и принц Гарри.

Принцесса Евгения Йоркская — дочь принца Эндрю, второго сына королевы Великобритании Елизаветы II. Она является десятой в линии наследования трона.

Напомним, ранее мы сообщали, что принцессу Диану назвали самой красивой женщиной королевской семьи. Мать британского принца Уильяма была обладательницей практически совершенного лица. Согласно золотому сечению, ее пропорции на 89% близки к идеалу.