Британська принцеса приголомшила несподіваною вагітністю

Британська принцеса. Фото: Сплетник

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Ракурс

Євгенія Йоркська, британська принцеса і внучка Єлизавети II, оголосила про свою вагітність. Вона і її чоловік, Джек Бруксбенк, стануть батьками первістка вже на початку 2021 року.

Новонароджений стане дев’ятим правнуком британської королеви. Про це повідомляється на офіційній сторінці Єлизавети II в Instagram.

Інформацію про майбутнє поповнення у монаршій сім’ї Євгенія підтвердила і на своїй сторінці. Принцеса опублікувала фотографію дитячих пінеток у формі плюшевих ведмедиків і заявила, що чекає дитину.

Майбутніх батьків вже привітали герцоги Йоркські, містер і місіс Бруксбенк, королева Єлизавета II і герцог Единбурзький.

Зазначимо, що королівське подружжя одружилося 12 жовтня 2018. Церемонія пройшла у каплиці Святого Георгія на території Віндзорського замку, там же, де раніше вінчалися герцоги Сассекські — Меган Маркл і принц Гаррі.

Принцеса Євгенія Йоркська — дочка принца Ендрю, другого сина королеви Великобританії Єлизавети II. Вона є десятою у лінії успадкування трону.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принцесу Діану назвали найгарнішою жінкою королівської сім’ї. Мати британського принца Вільяма була володаркою майже ідеального обличчя. Згідно з золотим перетином, її пропорції на 89% близькі до ідеалу.