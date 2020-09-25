Изменить бюллетень из-за «атаки клонов» предложил Минюст

Местные выборы. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n144332-izmenit-bulleten-iz-za-ataki-klonov-predlojil-minust.html

Ракурс

Местные выборы 2020 могут пройти с новым бюллетенем. Министерство юстиции предлагает внести изменения в бюллетени в связи с тем, что на выборах регистрируют однофамильцев выдвиженцев, которые отнимают голоса у настоящих кандидатов.

Законных оснований для отказа подобным «клонам» нет, поэтому ведомство планирует представить соответствующую законодательную инициативу. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.



Он рассказал, что кандидаты прибегают даже к изменению фамилии перед выборами для того, чтобы получить чужие голоса. Несмотря на то, что соответствующее изменение будет отражено в официальной предвыборной автобиографии кандидата, это не делает политтехнологию менее эффективной.

Малюська добавил, что Минюст готов предложить парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы в бюллетене отражалась недавняя смена фамилии, имени и отчества кандидата для того, чтобы осведомлять об этом избирателя.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одессе нынешние выборы мэра могут столкнуться с кучей тезок в избирательных бюллетенях. В теризбирком подали документы несколько тезок кандидата в мэры от «Слуги народа» Олега Филимонова, тезка действующего мэра города Геннадия Труханова, а также однофамилец президента Украины Владимира Зеленского.