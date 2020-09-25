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Ракурс
Местные выборы. Фото: Слово и дело

Изменить бюллетень из-за «атаки клонов» предложил Минюст

25 сен 2020, 18:40
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Местные выборы 2020 могут пройти с новым бюллетенем. Министерство юстиции предлагает внести изменения в бюллетени в связи с тем, что на выборах регистрируют однофамильцев выдвиженцев, которые отнимают голоса у настоящих кандидатов.

Законных оснований для отказа подобным «клонам» нет, поэтому ведомство планирует представить соответствующую законодательную инициативу. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

Пост министра. Фото: FacebookОн рассказал, что кандидаты прибегают даже к изменению фамилии перед выборами для того, чтобы получить чужие голоса. Несмотря на то, что соответствующее изменение будет отражено в официальной предвыборной автобиографии кандидата, это не делает политтехнологию менее эффективной.


Малюська добавил, что Минюст готов предложить парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы в бюллетене отражалась недавняя смена фамилии, имени и отчества кандидата для того, чтобы осведомлять об этом избирателя.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одессе нынешние выборы мэра могут столкнуться с кучей тезок в избирательных бюллетенях. В теризбирком подали документы несколько тезок кандидата в мэры от «Слуги народа» Олега Филимонова, тезка действующего мэра города Геннадия Труханова, а также однофамилец президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: Ракурс


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