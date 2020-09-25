Авиакатастрофа. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/n144337-voennyy-samolet-s-kursantami-razbilsya-na-harkovschine-est-postradavshie-foto-video.html

Ракурс

Военно-транспортный самолет Ан-26 разбился возле Чугуевского военного аэродрома на Харьковщине при заходе на посадку. Инцидент произошел около 21.00 в пятницу, 25 сентября. В результате падения возник пожар.

На место происшествия уже прибыли спасатели. Об этом сообщают очевидцы с места происшествия.





На борту самолета были курсанты Харьковского национального университета внутренних дел. По предварительным данным, есть погибшие. Еще четверых увезла скорая с ожогами более 90%. Информация уточняется.











Отметим, что в Чугуеве расположена 203-тяя учебная авиационная бригада.



Напомним, ранее мы сообщали, что в Одессе самолет упал на гипермаркет. Легкомоторный самолет Y1 «Дельфин» Одесского авиационного завода упал на крышу магазина. Один пилот погиб на месте, второй скончался вскоре от полученных травм.