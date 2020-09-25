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Ракурс
Авиакатастрофа. Фото: Суспільне

Военный самолет с курсантами разбился на Харьковщине — есть погибшие (ВИДЕО)

25 сен 2020, 21:46
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Военно-транспортный самолет Ан-26 разбился возле Чугуевского военного аэродрома на Харьковщине при заходе на посадку. Инцидент произошел около 21.00 в пятницу, 25 сентября. В результате падения возник пожар.


На место происшествия уже прибыли спасатели. Об этом сообщают очевидцы с места происшествия.

На борту самолета были курсанты Харьковского национального университета внутренних дел. По предварительным данным, есть погибшие. Еще четверых увезла скорая с ожогами более 90%. Информация уточняется.

Пост командования ВСУ. Скриншот: Ракурс



Отметим, что в Чугуеве расположена 203-тяя учебная авиационная бригада.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одессе самолет упал на гипермаркет. Легкомоторный самолет Y1 «Дельфин» Одесского авиационного завода упал на крышу магазина. Один пилот погиб на месте, второй скончался вскоре от полученных травм.

Источник: Ракурс


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