Авиакатастрофа под Харьковом — в МВД обнародовали количество погибших, фото — Укринформ

https://racurs.ua/n144338-aviakatastrofa-pod-harkovom-v-mvd-obnarodovali-kolichestvo-pogibshih.html

Ракурс

В авиакатастрофе под Харьковом погибли 22 человек, два человека тяжело ранены.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины. Данные МВД постоянно корректируются, сначала в ведомстве сообщили о 16 погибших.

Самолет не дотянул до аэропорта в Чугуеве 2 км. После падения АН-26 ВС Украины воинской части A 4104 загорелся.

На борту самолета находилось 28 человек (среди них 5 членов экипажа). Это были военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба.

На месте работают спасатели ДСНС. Район катастрофы оцеплен полицейскими. На место ЧП прибыл председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Курсанты на месте падения прочесывают местность в поисках пострадавших, а также обломков самолета.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что правительство создало соответствующую комиссию, а 26 сентября глава государства срочно прибудет в Харьков.