Річка Салгир. Фото: Крим.Реалії

https://racurs.ua/ua/n144341-zabrudnennya-naybilshoyi-richky-v-okupovanomu-krymu-u-tysyachu-raziv-perevyschuie-normu-foto.html

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Вода у Криму, що відповідає санітарним нормам, є неймовірною рідкістю, а водойми півострова потерпають від забруднення. Найбільша річка окупованого Криму — Салгир — забруднена каналізаційними стоками.

У межах Сімферополя перевищення норми забруднення водойми досягає тисячі разів. Про це заявив так званий глава Криму Сергій Аксьонов, передає «Крим. Реалії».





Повідомляється, що річка отримує майже 70 тис. кубометрів каналізаційних стоків, а забруднення водойми у межах Сімферополя перевищує показники у тисячу разів. Аксьонов заявив, що наразі звернувся до федерального відомства, щоб встановити очисні спорудження у селі під Сімферополем, але тамтешня система очищення каналізаційних стоків суттєво відрізняється від інших.

Окрім забруднення, річка Салгир суттєво обміліла через посуху, яка накрила увесь півострів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спікер підконтрольного Росії парламенту Криму Володимир Константінов заявив, що вода, яка постачалася на півострів до анексії по Північно-Кримському каналу, «не належить Україні».