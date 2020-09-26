Випадок врятував курсанта від загибелі в авіакатастрофі під Харковом, фото — Громадське

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Ракурс

Авіакатастрофа військового АН-26 під Харковом у центрі уваги усієї країни. Як виявилося, на борту літака, який здійснював навчальний політ, знаходилося не 28, а 27 осіб.

Курсанта Олександра Харченка в останній момент не допустили до польоту.

Його на борту не було. Телефон гарячої лінії Харківського національного університету Повітряних сил ЗС України — 057−704−96−28, — повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, раніше МВС та військові наводили різні дані про кількість загиблих поблизу Чугуєва на Харківщині. В авіакатастрофі військового АН-24 вижили двоє людей, заявляв голова Харківської ОДА Олексій Кучер з місця події.

Вважалося, що на борту було 28 осіб, з них семеро офіцерів та 21 курсант. Літак розбився при заході на посадку. Причини катастрофи поки невідомі.

Двоє людей вижили, ще трьох шукають. За попередньою інформацією, ті, хто вижив, вистрибнули з літака, коли він був на низькій висоті. Перед катастрофою пілот повідомив, що у судна відмовив лівий мотор, заявив голова Харківської ОДА. Проте він наголосив, що під час навчань інколи спеціально вимикають один з моторів. Для досвідченого льотчика це не є критичною ситуацією.

У суботу до Харкова прилетить президент України. В уряді створили державну комісію. Літак впав за кілька десятків метрів від траси Київ-Харків.