Двоє вижили, доля чотирьох невідома — що відбувається на місці авіакатастрофи АН-24, фото — УП

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В авіакатастрофі військового АН-24 поблизу Чугуєва вижили двоє людей. Голова Харківської ОДА Олексій Кучер з місця події зазначив, що на борту було 28 осіб, з них семеро офіцерів та 21 курсант.

Кучер в стрімі розповів, що 22 людини загинуло, дві вижили (одна перебуває в критичному стані), доля чотирьох невідома.

На місці падіння нині тривають рятувальні роботи. Пожежу загасили, поліція оточила літак, а курсанти шукають навколо місця падіння Ан-24 тіла чи рештки літака.

Більшість пасажирів АН-24 були курсантами Харківського університету Повітряних Сил. Літак розбився при заході на посадку на аеродром в Чугуєві. Причини катастрофи поки невідомі.

Завтра до Харкова прилетить президент України. В уряді створили Державну комісію під головуванням віце-прем'єр-міністра Олега Уруського для з’ясування обставин трагедії.

До складу комісії увійшли головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Андрій Таран, голова ДСНС Микола Чечоткін, голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер та інші посадові особи.

Нагадаємо, що увечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч з дорогою впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся.