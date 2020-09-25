Двое выжили, судьба четырех неизвестна — что происходит на месте авиакатастрофы АН-24, фото — УП

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В авиакатастрофе военного АН-24 возле Чугуева выжили два человека. Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер с места происшествия отметил, что на борту было 28 человек, из них семеро офицеров и 21 курсант.

Кучер в стриме рассказал, что 22 человека погибли, двое выжили (один находится в критическом состоянии), доля четырех неизвестна.

На месте падения сейчас продолжаются спасательные работы. Пожар потушили, полиция окружила самолет, а курсанты ищут вокруг места падения Ан-24 тела или фрагменты самолета.

Большинство пассажиров АН-24 были курсантами Харьковского университета Воздушных Сил. Самолет разбился при заходе на посадку на аэродром в Чугуеве. Причины катастрофы пока неизвестны.

Завтра в Харьков прилетит президент Украины. В правительстве создали Государственную комиссию под председательством вице-премьер-министра Олега Уруского для выяснения обстоятельств трагедии.

В состав комиссии вошли главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица.

Напомним, что вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.