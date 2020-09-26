Последствия авиакатастрофы под Харьковом, фото: ГБР

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Ракурс

Авиакатастрофа под Харьковом произошла вечером 25 сентября в районе аэропорта Чугуева.

Экипаж самолета АН-26 Вооруженных сил Украины осуществлял штатный полет по обучению курсантов штурманскому делу. Об этом в своем Фейсбуке сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Заместитель министра отметил, что самолет должен был совершить до десяти взлетов и посадок, продолжительностью 15 минут каждая, начиная с 18.30 до 23.00 25 сентября.

Министр обороны Украины Андрей Таран во время короткого брифинга для прессы сообщил, что АН-26 в тот день совершил шесть успешных взлетов и пять успешных посадок в рамках плановых учебных полетов.

Где-то 15 минут — они взлетают, делают круг, и садятся. То есть, все шло по плану, — отметил Таран.

По словам Геращенко, после каждой посадки самолет осматривали технические специалисты.

Около 20.38 командир самолета сообщил диспетчеру о неисправности с левым двигателем, однако в целом он был спокойным и готовился сажать самолет на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами.

Видимость тогда была ясной, ветер — минимальным.

Через 8−9 минут командир корабля сказал диспетчеру, что готов к посадке. Через минуту-две самолет пропал с радаров, рухнул на землю и загорелся, — отметил Геращенко.

Таран во время брифинга отметил, что пока ничего не может рассказать по поводу обстоятельств этого инцидента. По его словам, предварительную оценку можно будет дать после расшифровки черного ящика самолета.

Безусловно произошла страшная трагедия, причины будем выяснять, — подчеркнул министр обороны.

Государственная комиссия по расследованию причин этой авиакатастрофы начала свою работу в Харьковской области, отметил Геращенко.

На место трагедии в город Чугуев вылетели:

вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский;

начальник генштаба Руслан Хомчак;

министр обороны Андрей Таран;

министр внутренних дел Арсен Аваков;

глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Напомним, количество погибших в авиакатастрофе в Харьковской области предварительно оценивается в 25 человек, еще двое — госпитализированы.