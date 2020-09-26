Красное вино затопило завод в Испании, скриншот видео

https://racurs.ua/n144344-50-tys-litrov-krasnogo-vina-zatopili-zavod-v-ispanii-video.html

Ракурс

В Испании 50 тыс. литров красного вина затопили винодельческий завод Bodegas Vitivinos в муниципалитете Вильямалеа, что в 220 км к юго-востоку от столицы страны города Мадрида.

Видео инцидента опубликовало Radio Albacete.

На видео можно увидеть, что вино вытекло из поврежденной цистерны, в которой его хранили, примерно за минуту залив территорию вокруг. Причины этого инцидента пока не сообщаются.

SUCESOS | Reventón de un depósito de vino de unos 50.000 litros en Bodegas VITIVINOS, de Villamalea pic.twitter.com/lU5pIzZAjU

— Radio Albacete (@RadioAlbacete) September 25, 2020

Напомним, американские ученые недавно пришли к выводу, что глобальное потепление всего на несколько градусов может привести к значительному уменьшению площади регионов, пригодных для виноделия. Больше всего пострадают регионы, которые выращивают теплолюбивые сорта вина, такие как Испания, Италия и Австралия.