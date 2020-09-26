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Червоне вино затопило завод в Іспанії, скріншот відео

50 тис. літрів червоного вина затопили завод в Іспанії (ВІДЕО)

26 вер 2020, 08:58
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В Іспанії 50 тис. літрів червоного вина затопили виноробний завод Bodegas Vitivinos у муніципалітеті Вільямалеа, що за 220 км на південний схід від столиці країни міста Мадрида.

Відео інциденту опублікувало Radio Albacete.

На відео можна побачити, що вино витекло з пошкодженої цистерни, в якій його зберігали, приблизно за хвилину заливши територію довкола. Причини цього інциденту наразі не повідомляються.

Нагадаємо, американські вчені нещодавно дійшли висновку, що глобальне потепління всього на кілька градусів може призвести до значного зменшення площі регіонів, придатних для виноробства. Найбільше постраждають регіони, що вирощують теплолюбиві сорти вина, такі як Іспанія, Італія та Австралія.


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