Червоне вино затопило завод в Іспанії, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n144344-50-tys-litriv-chervonogo-vyna-zatopyly-zavod-v-ispaniyi-video.html

Ракурс

В Іспанії 50 тис. літрів червоного вина затопили виноробний завод Bodegas Vitivinos у муніципалітеті Вільямалеа, що за 220 км на південний схід від столиці країни міста Мадрида.

Відео інциденту опублікувало Radio Albacete.

На відео можна побачити, що вино витекло з пошкодженої цистерни, в якій його зберігали, приблизно за хвилину заливши територію довкола. Причини цього інциденту наразі не повідомляються.

SUCESOS | Reventón de un depósito de vino de unos 50.000 litros en Bodegas VITIVINOS, de Villamalea pic.twitter.com/lU5pIzZAjU

— Radio Albacete (@RadioAlbacete) September 25, 2020

Нагадаємо, американські вчені нещодавно дійшли висновку, що глобальне потепління всього на кілька градусів може призвести до значного зменшення площі регіонів, придатних для виноробства. Найбільше постраждають регіони, що вирощують теплолюбиві сорти вина, такі як Іспанія, Італія та Австралія.