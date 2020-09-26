Під Харковом розбився військовий літак Ан-26, фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n144343-aviakatastrofa-pid-harkovom-v-ofisi-genprokurora-zayavyly-pro-25-zagyblyh.html

Ракурс

Авіакатастрофа під Харковом сталася ввечері 25 вересня в аеропорту Чугуєва.

За цим інцидентом розпочате кримінальне провадження за ст. 416 Кримінального кодексу (порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки), повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

За попередньою інформацією, цей літак близько 20.50 25 вересня втратив керованість під час заходу на посадку. Попередньо кількість загиблих оцінюється в 25 осіб, ще двох госпіталізували в тяжкому стані.

Очільник Харківської ОДА Олексій Кучер під час брифінгу на місті трагедії ввечері 25 вересня розповів про стан госпіталізованих, повідомляє агентство «Укрінформ».

Один у критичному стані, опіки 90% тіла, другий — фізично у задовільному стані, психо-емоційний стан — зрозуміло який, — зазначив Кучер.

Прем'єр-міністр Канада Джастін Трюдо у своєму Твіттері висловив співчуття у зв’язку з цією авіакатастрофою.

Ми співчуваємо родичам та друзям загиблих унаслідок падіння військового літака та зичимо якнайскорішого видужання пораненим. Канадці думають про вас сьогодні, — зазначив Трюдо.

Досудове розслідування у цій справі здійснює Державне бюро розслідувань (ДБР). Про це повідомляє прес-служба відомства.

На місце інциденту виїхало керівництво ДБР, зокрема, заступник директора Олександр Соколов.

Свідків катастрофи, які мають фото чи відео із відеореєстраторів та мобільних телефонів із місця цієї авіакатастрофи, закликають надсилати свої контактні дані (прізвище, ім’я та по батькові та номер телефону) за телефоном ДБР (050)080−22−27. Згодом слідчі ДБР зв’яжуться зі свідками для отримання матеріалів та долучення їх до кримінального провадження.

Через цю авіакатастрофу в Харківській області 26 вересня оголошено днем жалоби, повідомляє прес-служба Харківської ОДА.

Нагадаємо, до трагічного польоту літака АН-26 не допустили одного з курсантів.