Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26, фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

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Авиакатастрофа под Харьковом произошла вечером 25 сентября в аэропорту Чугуева.

В связи с этим инцидентом начато уголовное производство по ст. 416 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия), сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

По предварительной информации, этот самолет около 20.50 25 сентября потерял управляемость при заходе на посадку. Предварительно количество погибших оценивается в 25 человек, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер во время брифинга на месте трагедии вечером 25 сентября рассказал о состоянии госпитализированных, сообщает агентство «Укринформ».

Один в критическом состоянии, ожоги 90% тела, второй — физически в удовлетворительном состоянии, психо-эмоциональное состояние — понятно какое, — отметил Кучер.

Премьер-министр Канада Джастин Трюдо в своем Твиттере выразил соболезнования в связи с этой авиакатастрофой.

Мы сочувствуем родственникам и друзьям погибших в результате падения военного самолета и желаем скорейшего выздоровления раненым. Канадцы думают о вас сегодня, — отметил Трюдо.

Досудебное расследование по этому делу осуществляет Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На место инцидента выехало руководство ГБР, в частности, заместитель директора Александр Соколов.

Свидетелей катастрофы, которые имеют фото или видео с видеорегистраторов и мобильных телефонов с места этой авиакатастрофы, призывают присылать свои контактные данные (фамилию, имя и отчество и номер телефона) по телефону ГБР (050) 080−22−27. Впоследствии следователи ГБР свяжутся со свидетелями для получения материалов и приобщения их к уголовному производству.

Из-за этой авиакатастрофы в Харьковской области 26 сентября объявлено днем ​​траура, сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

Напомним, к трагическому полету самолета АН-26 не допустили одного из курсантов.