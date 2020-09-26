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Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26, фото: Командование Воздушных Сил ВСУ
Авиакатастрофа под Харьковом — в Офисе генпрокурора заявили о 25 погибшихhttps://racurs.ua/n144343-aviakatastrofa-pod-harkovom-v-ofise-genprokurora-zayavili-o-25-pogibshih.htmlРакурс
Авиакатастрофа под Харьковом произошла вечером 25 сентября в аэропорту Чугуева.
В связи с этим инцидентом начато уголовное производство по ст. 416 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия), сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
По предварительной информации, этот самолет около 20.50 25 сентября потерял управляемость при заходе на посадку. Предварительно количество погибших оценивается в 25 человек, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.
Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер во время брифинга на месте трагедии вечером 25 сентября рассказал о состоянии госпитализированных, сообщает агентство «Укринформ».
Один в критическом состоянии, ожоги 90% тела, второй — физически в удовлетворительном состоянии, психо-эмоциональное состояние — понятно какое, — отметил Кучер.
Премьер-министр Канада Джастин Трюдо в своем Твиттере выразил соболезнования в связи с этой авиакатастрофой.
Мы сочувствуем родственникам и друзьям погибших в результате падения военного самолета и желаем скорейшего выздоровления раненым. Канадцы думают о вас сегодня, — отметил Трюдо.
Досудебное расследование по этому делу осуществляет Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На место инцидента выехало руководство ГБР, в частности, заместитель директора Александр Соколов.
Свидетелей катастрофы, которые имеют фото или видео с видеорегистраторов и мобильных телефонов с места этой авиакатастрофы, призывают присылать свои контактные данные (фамилию, имя и отчество и номер телефона) по телефону ГБР (050) 080−22−27. Впоследствии следователи ГБР свяжутся со свидетелями для получения материалов и приобщения их к уголовному производству.
Из-за этой авиакатастрофы в Харьковской области 26 сентября объявлено днем траура, сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.
Напомним, к трагическому полету самолета АН-26 не допустили одного из курсантов.
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