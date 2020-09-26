Наслідки авіакатастрофи під Харковом, фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n144345-aviakatastrofa-pid-harkovom-geraschenko-rozpoviv-detali-incydentu-video.html

Ракурс

Авіакатастрофа під Харковом сталася ввечері 25 вересня в районі аеропорту Чугуєва.

Екіпаж літака АН-26 Збройних сил України здійснював штатний політ з навчання курсантів штурманській справі. Про це у своєму Фейсбуці повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Заступник міністра зазначив, що літак мав здійснити до десяти злетів та посадок, тривалістю 15 хвилин кожна, починаючи з 18.30 до 23.00 25 вересня.

Міністр оборони України Андрій Таран під час короткого брифінгу для преси повідомив, що АН-26 того дня здійснив шість успішних зльотів і п’ять успішних посадок в межах планових навчальних польотів.

Десь 15 хвилин — вони злітають, роблять коло, і сідають. Тобто, все йшло за планом, — зазначив Таран.

За словами Геращенка, після кожної посадки літак оглядали технічні спеціалісти.

Близько 20.38 командир літака повідомив диспетчеру про несправності з лівим двигуном, проте загалом він був спокійним і готувався садити літак на одному двигуні, що передбачено технічними регламентами.

Видимість тоді була ясною, вітер — мінімальним.

Через 8−9 хвилин командир корабля сказав диспетчеру, що готовий до посадки. Через хвилину-дві літак зник з радарів, звалився на землю і загорівся, — зазначив Геращенко.

Таран під час брифінгу зазначив, що поки нічого не може розповісти з приводу обставин цього інциденту. За його словами, попередню оцінку можна буде надати після розшифровки чорної скриньки літака.

Безумовно сталася страшна трагедія, причини будемо з’ясовувати, — наголосив міністр оборони.

Державна комісія з розслідування причин цієї авіакатастрофи розпочала свою роботу на Харківщині, зазначив Геращенко.

На місце трагедії в місто Чугуїв вилетіли:

віце-премьер-міністр — міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський;

начальник генштабу Руслан Хомчак;

міністр оборони Андрій Таран;

міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;

голова ДСНС Микола Чечоткін.

Нагадаємо, кількість загиблих в авіакатастрофі на Харківщині попередньо оцінюється у 25 осіб, ще двох — госпіталізували.