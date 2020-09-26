Авіакатастрофа під Харковом — у МОЗ розповіли про стан вцілілих (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n144347-aviakatastrofa-pid-harkovom-u-moz-rozpovily-pro-stan-vcililyh-video.htmlРакурс
Авіакатастрофа під Харковом сталася ввечері 25 вересня. В результаті падіння в районі аеропорту Чугуєва військового літака АН-26, на борту якого перебували 27 людей, загинули щонайменше 22 особи.
Двох постраждалих госпіталізували, ще трьох розшукують. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час відеобрифінгу розповів про стан госпіталізованих.
Один з госпіталізованих — у критичному стані, перебуває зараз у 4-й міській лікарні невідкладної допомоги Харкова.
Лікарі-медики борються за його життя, його стан оцінюється як критичний, — зазначив Степанов.
Інший курсант, стан якого — середньої важкості, перебуває у військовому шпиталі міста Харкова.
Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати життя одного з курсантів, який перебуває у критичному стані, — зазначив міністр. — Маємо надію, що їм це вдасться.
Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів деталі авіакатастрофи на Харківщині.