Наслідки авіакатастрофи під Харковом, фото: «112 Україна»

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Авіакатастрофа під Харковом сталася ввечері 25 вересня. В результаті падіння в районі аеропорту Чугуєва військового літака АН-26, на борту якого перебували 27 людей, загинули щонайменше 22 особи.

Двох постраждалих госпіталізували, ще трьох розшукують. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час відеобрифінгу розповів про стан госпіталізованих.

Один з госпіталізованих — у критичному стані, перебуває зараз у 4-й міській лікарні невідкладної допомоги Харкова.

Лікарі-медики борються за його життя, його стан оцінюється як критичний, — зазначив Степанов.

Інший курсант, стан якого — середньої важкості, перебуває у військовому шпиталі міста Харкова.

Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати життя одного з курсантів, який перебуває у критичному стані, — зазначив міністр. — Маємо надію, що їм це вдасться.



Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів деталі авіакатастрофи на Харківщині.