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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «112 Україна»

Коронавірус в Україні встановив черговий сумний рекорд (ІНФОГРАФІКА)

26 вер 2020, 10:23
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися.

За минулу добу, 25 вересня, в Україні офіційно зафіксовано ще 3 тис. 833 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 255 дітей та 191 медпрацівник. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу.

Це черговий антирекорд, який встановлено в Україні, — наголосив Степанов.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксовано у:

  • Києві (447 випадків);
  • Харківській області (380 випадків);
  • Тернопільській області (284 випадки);
  • Одеській області (264 випадки).

Померли за добу 76 хворих на COVID-19. Водночас протягом 25 вересня здолали цю хворобу 1 тис. 740 пацієнтів.

Наразі на коронавірус в Україні хворіють майже 105 тис. осіб, ще у понад 261 тис. людей є підозра на коронавірус. Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • виявили вже 195 тис. 504 випадки цього захворювання;
  • померли 3 тис. 903 хворих;
  • одужали 86 тис. 873 пацієнти.

Динаміка коронавірусу в Україні, інфографіка: РНБО

Динаміка коронавірусу в Україні, інфографіка: РНБО


Нагадаємо, в Одесі через спалах коронавірусу зачинили вірусологічну лабораторію Українського науково-дослідного протичумного інституту.

Джерело: Ракурс


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