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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «112 Украина»

Коронавирус в Украине установил очередной печальный рекорд (ИНФОГРАФИКА)

26 сен 2020, 10:23
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться.

За прошедшие сутки, 25 сентября, в Украине официально зафиксировали еще 3 тыс. 833 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 255 детей и 191 медработник. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил об этом во время сегодняшнего видеобрифинга.

Это очередной антирекорд, установленный в Украине, — подчеркнул Степанов.

Больше всего новых случаев коронавируса в сутки зафиксировали в:

  • Киеве (447 случаев);
  • Харьковской области (380 случаев);
  • Тернопольской области (284 случая);
  • Одесской области (264 случая).

Умерли за сутки 76 больных COVID-19. В то же время в течение 25 сентября одолели эту болезнь 1 тыс. 740 пациентов.

В настоящее время на коронавирус в Украине болеют почти 105 тыс. человек, еще у более чем 261 тыс. человек есть подозрение на коронавирус. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • обнаружили уже 195 тыс. 504 случая этого заболевания;
  • умерли 3 тыс. 903 больных;
  • выздоровели 86 тыс. 873 пациента.

Динамика коронавируса в Украине, инфографика: СНБО

Динамика коронавируса в Украине, инфографика: СНБО


Напомним, в Одессе из-за вспышки коронавируса закрыли вирусологическую лабораторию Украинского научно-исследовательского противочумного института.

Источник: Ракурс


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