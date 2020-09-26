Коронавирус в Украине установил очередной печальный рекорд (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n144346-koronavirus-v-ukraine-ustanovil-ocherednoy-pechalnyy-rekord-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться.
За прошедшие сутки, 25 сентября, в Украине официально зафиксировали еще 3 тыс. 833 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 255 детей и 191 медработник. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил об этом во время сегодняшнего видеобрифинга.
Это очередной антирекорд, установленный в Украине, — подчеркнул Степанов.
Больше всего новых случаев коронавируса в сутки зафиксировали в:
- Киеве (447 случаев);
- Харьковской области (380 случаев);
- Тернопольской области (284 случая);
- Одесской области (264 случая).
Умерли за сутки 76 больных COVID-19. В то же время в течение 25 сентября одолели эту болезнь 1 тыс. 740 пациентов.
В настоящее время на коронавирус в Украине болеют почти 105 тыс. человек, еще у более чем 261 тыс. человек есть подозрение на коронавирус. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- обнаружили уже 195 тыс. 504 случая этого заболевания;
- умерли 3 тыс. 903 больных;
- выздоровели 86 тыс. 873 пациента.
Напомним, в Одессе из-за вспышки коронавируса закрыли вирусологическую лабораторию Украинского научно-исследовательского противочумного института.