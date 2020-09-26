В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «112 Украина»

https://racurs.ua/n144346-koronavirus-v-ukraine-ustanovil-ocherednoy-pechalnyy-rekord-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться.

За прошедшие сутки, 25 сентября, в Украине официально зафиксировали еще 3 тыс. 833 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 255 детей и 191 медработник. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил об этом во время сегодняшнего видеобрифинга.

Это очередной антирекорд, установленный в Украине, — подчеркнул Степанов.

Больше всего новых случаев коронавируса в сутки зафиксировали в:

Киеве (447 случаев);

Харьковской области (380 случаев);

Тернопольской области (284 случая);

Одесской области (264 случая).

Умерли за сутки 76 больных COVID-19. В то же время в течение 25 сентября одолели эту болезнь 1 тыс. 740 пациентов.

В настоящее время на коронавирус в Украине болеют почти 105 тыс. человек, еще у более чем 261 тыс. человек есть подозрение на коронавирус. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

обнаружили уже 195 тыс. 504 случая этого заболевания;

умерли 3 тыс. 903 больных;

выздоровели 86 тыс. 873 пациента.

Напомним, в Одессе из-за вспышки коронавируса закрыли вирусологическую лабораторию Украинского научно-исследовательского противочумного института.