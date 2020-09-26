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Ракурс
Авіакатастрофа під Харковом сталася ввечері 25 вересня, фото: ДСНС

Помер курсант, який постраждав в авіакатастрофі під Харковом

26 вер 2020, 11:50
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Авіакатастрофа під Харковом сталася ввечері 25 вересня під час здійснення планових навчальних польотів літака Ан-26, на борту котрого перебували 27 осіб.

Після падіння літака були виявлені тіла 22 загиблих, ще трьох розшукують. Також було госпіталізовано двох постраждалих курсантів. Один із них, який перебував у критичному стані, помер. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на прес-службу Харківської міськради.

Зазначається, що померлий курсант отримав опіки 90% поверхні тіла. Лікарі до останнього боролися за його життя, проте опіки були вкрай тяжкими.

Також про смерть постраждалого в авіакатастрофі повідомляє прес-служба ДСНС.

Станом на 10.50, людина, яка внаслідок авіаційної катастрофи перебувала у лікарні у вкрай важкому стані — померла, — зазначається в повідомленні прес-служби відомства.


Раніше голова Харківської ОДА Олексій Кучер повідомляв, що в критичному стані перебував уродженець Львова, інший постраждалий — уродженець Харківщини.

Нагадаємо, інший постраждалий у цій авіакатастрофі перебуває у стані середньої важкості, його госпіталізували до військового шпиталю міста Харкова.

Джерело: Ракурс


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