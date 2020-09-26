Небезпечний рівень радіації виявили вчені на Місяці

На Місяці космонавтам загрожуватиме небезпечний рівень радіації, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n144348-nebezpechnyy-riven-radiaciyi-vyyavyly-vcheni-na-misyaci.html

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Місяць є очевидною наступною сходинкою вивчення космосу людьми. Проте майбутні дослідники Місяця зіткнуться з небезпечним рівнем радіації на його поверхні.

Такого висновку дійшла міжнародна група вчених на основі аналізу відповідних даних, які вперше вдалося зібрати китайською космічною місією «Чан'е-4», під час котрої космічний апарат здійснив посадку на зворотному боці Місяця, повідомляє Phys.org.

Виявилося, що на поверхні Місяця доза опромінення становила близько 1369 мікрозіверта на добу. Це в 200−1000 разів більше, ніж на поверхні Землі або в п’ять-десять разів більше, ніж на борту рейсу трансатлантичної авіакомпанії,

Однак різниця полягає в тому, що ми не перебуваємо в такому польоті стільки часу, скільки були б астронавти під час дослідження Місяця, — наголошують учені. — Люди не призначені для таких рівнів радіації і повинні захищати себе, перебуваючи на Місяці.

Зазначається, що рівень радіації повинен бути майже однаковим на всьому Місяцю, за винятком місць біля стін глибоких кратерів.

В основному, чим менше ви бачите небо, тим краще. Це основне джерело випромінювання, — зазначають учені.

NASA нещодавно розкрило деталі своєї нової програми «Артеміда», покликаної повернути людей на Місяць.

Ця програма передбачає, що перша пара астронавтів, яка прибуде на Місяць, проведе близько тижня на поверхні природного супутника Землі, що більш ніж удвічі довше, ніж екіпажі місій «Аполлон», які відвідували Місяць півстоліття тому.

NASA прагне доставити астронавтів на Місяць до кінця 2024 року. В американському космічному агентстві запевнили, що на борту всіх капсул екіпажу космічних кораблів «Оріон», які доставлять людей на Місяць, будуть встановлені детектори випромінювання та безпечне укриття.

Нагадаємо, учені нещодавно встановили, що Місяць є більш «металевим», ніж вважалося.