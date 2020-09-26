Опасный уровень радиации обнаружили ученые на Луне

На Луне космонавтам грозит опасный уровень радиации, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n144348-opasnyy-uroven-radiacii-obnarujili-uchenye-na-lune.html

Ракурс

Луна является очевидной следующей ступенью изучения космоса людьми. Однако будущие исследователи Луны столкнутся с опасным уровнем радиации на ее поверхности.

К такому выводу пришла международная группа ученых на основе анализа соответствующих данных, который впервые удалось собрать китайской космической миссией «Чанъэ-4», во время которой космический аппарат совершил посадку на обратной стороне Луны, сообщает Phys.org.

Оказалось, что на поверхности Луны доза облучения составляла около 1369 микрозиверта в сутки. Это в 200−1000 раз больше, чем на поверхности Земли или в пять-десять раз больше, чем на борту рейса трансатлантической авиакомпании,

Однако разница заключается в том, что мы не находимся в таком полете столько времени, сколько были бы астронавты во время исследования Луны, — отмечают ученые. — Люди не предназначены для таких уровней радиации и должны защищать себя, находясь на Луне.

Отмечается, что уровень радиации должен быть почти одинаковым на всей Луне, за исключением мест у стен глубоких кратеров.

В основном, чем меньше вы видите небо, тем лучше. Это основной источник излучения, — отмечают ученые.

NASA недавно раскрыло детали своей новой программы «Артемида», призванной вернуть людей на Луну.

Эта программа предусматривает, что первая пара астронавтов, которая прибудет на Луну, проведет около недели на поверхности естественного спутника Земли, что более чем вдвое дольше, чем экипажи миссий «Аполлон», которые посещали Луну полвека назад.

NASA стремится доставить астронавтов на Луну к концу 2024 года. В американском космическом агентстве заверили, что на борту всех капсул экипажа космических кораблей «Орион», которые доставят людей на Луну, будут установлены детекторы излучения и безопасное укрытие.

Напомним, ученые недавно установили, что Луна является более «металлической», чем считалось.