Авіакатастрофа під Харковом сталася ввечері 25 вересня, фото: МВС

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Авіакатастрофа під Харковом, яка сталася ввечері 25 вересня в районі аеропорту Чугуєва, забрала життя щонайменше 26 осіб.

Державне бюро розслідувань (ДБР) здійснює досудове розслідування цього інциденту. Прес-служба відомства розповіла, які версії причин трагедії розглядає слідство.

Перевіряються чотири версії:

катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;

катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків екіпажем;

неналежне виконання службових обов’язків особами, які були відповідальними за керування польотами;

неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Зазначається, що задля встановлення причин цієї авіакатастрофи створено спільну комісію, до якої, окрім слідчих ДБР та Офісу генпрокурора, також увійшли фахівці:

Київського науково-дослідного інституту судових експертиз;

Харківського НДІ судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса;

держпідприємства «Украерорух»;

держпідприємства «Антонов»;

Головної інспекції Міноборони.

Вже проведені невідкладні слідчі дії:

спеціалісти провели огляд місця інциденту;

здійснена виїмка необхідної документації,

допитано свідків;

призначені необхідні судові експертизи.

В СБУ сьогодні, 26 вересня, заявили, що, за попередньою інформацією, безпосередньо управління літаком курсанти не здійснювали — керування виконував командир екіпажу.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів деталі авіакатастрофи під Харковом.