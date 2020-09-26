ДБР назвало версії авіакатастрофи під Харковомhttps://racurs.ua/ua/n144350-dbr-nazvalo-versiyi-aviakatastrofy-pid-harkovom.htmlРакурс
Авіакатастрофа під Харковом, яка сталася ввечері 25 вересня в районі аеропорту Чугуєва, забрала життя щонайменше 26 осіб.
Державне бюро розслідувань (ДБР) здійснює досудове розслідування цього інциденту. Прес-служба відомства розповіла, які версії причин трагедії розглядає слідство.
Перевіряються чотири версії:
- катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;
- катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків екіпажем;
- неналежне виконання службових обов’язків особами, які були відповідальними за керування польотами;
- неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.
Зазначається, що задля встановлення причин цієї авіакатастрофи створено спільну комісію, до якої, окрім слідчих ДБР та Офісу генпрокурора, також увійшли фахівці:
- Київського науково-дослідного інституту судових експертиз;
- Харківського НДІ судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса;
- держпідприємства «Украерорух»;
- держпідприємства «Антонов»;
- Головної інспекції Міноборони.
Вже проведені невідкладні слідчі дії:
- спеціалісти провели огляд місця інциденту;
- здійснена виїмка необхідної документації,
- допитано свідків;
- призначені необхідні судові експертизи.
В СБУ сьогодні, 26 вересня, заявили, що, за попередньою інформацією, безпосередньо управління літаком курсанти не здійснювали — керування виконував командир екіпажу.
Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів деталі авіакатастрофи під Харковом.