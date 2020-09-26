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Ракурс
Авіакатастрофа під Харковом сталася ввечері 25 вересня, фото: МВС

ДБР назвало версії авіакатастрофи під Харковом

26 вер 2020, 12:32
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Авіакатастрофа під Харковом, яка сталася ввечері 25 вересня в районі аеропорту Чугуєва, забрала життя щонайменше 26 осіб.

Державне бюро розслідувань (ДБР) здійснює досудове розслідування цього інциденту. Прес-служба відомства розповіла, які версії причин трагедії розглядає слідство.

Перевіряються чотири версії:

  • катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;
  • катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків екіпажем;
  • неналежне виконання службових обов’язків особами, які були відповідальними за керування польотами;
  • неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Зазначається, що задля встановлення причин цієї авіакатастрофи створено спільну комісію, до якої, окрім слідчих ДБР та Офісу генпрокурора, також увійшли фахівці:

  • Київського науково-дослідного інституту судових експертиз;
  • Харківського НДІ судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса;
  • держпідприємства «Украерорух»;
  • держпідприємства «Антонов»;
  • Головної інспекції Міноборони.

Вже проведені невідкладні слідчі дії:


  • спеціалісти провели огляд місця інциденту;
  • здійснена виїмка необхідної документації,
  • допитано свідків;
  • призначені необхідні судові експертизи.

В СБУ сьогодні, 26 вересня, заявили, що, за попередньою інформацією, безпосередньо управління літаком курсанти не здійснювали — керування виконував командир екіпажу.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів деталі авіакатастрофи під Харковом.

Джерело: Ракурс


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