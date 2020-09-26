Видео момента авиакатастрофы на Харьковщине обнародовало МВДhttps://racurs.ua/n144354-video-momenta-aviakatastrofy-na-harkovschine-obnarodovalo-mvd.htmlРакурс
Авиакатастрофа на Харьковщине, которая произошла вечером 25 сентября в районе аэродрома Чугуева, унесла жизни 26 человек, еще одного пострадавшего госпитализировали.
Видео последних секунд этого трагического полета опубликовал в своем Фейсбуке заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
По словам Геращенко, момент падения самолета сняла камера, установленная на одной из многоэтажек Чугуева.
Ан-26, выполнявший плановые учебные полеты, разбился около 20.50 25 сентября, вскоре после того, как его пилот сообщил диспетчерам о готовности совершить посадку самолета, у которого отказал один из двигателей.
Это видео должно помочь следователям и экспертам установить — что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом, — отметил замминистра.
Также Геращенко опубликовал фото погибших в результате этой авиакатастрофы курсантов.
Вечная память трагически погибшим Защитникам Украины! — подчеркнул он.
Напомним, в Государственном бюро расследований в настоящее время рассматривают четыре версии причин этого трагического инцидента.