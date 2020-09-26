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Ракурс
Военный самолет Ан-26 разбился 25 сентября на Харьковщине, фото: МВД Украины

Видео момента авиакатастрофы на Харьковщине обнародовало МВД

26 сен 2020, 14:54
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Авиакатастрофа на Харьковщине, которая произошла вечером 25 сентября в районе аэродрома Чугуева, унесла жизни 26 человек, еще одного пострадавшего госпитализировали.

Видео последних секунд этого трагического полета опубликовал в своем Фейсбуке заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По словам Геращенко, момент падения самолета сняла камера, установленная на одной из многоэтажек Чугуева.

Ан-26, выполнявший плановые учебные полеты, разбился около 20.50 25 сентября, вскоре после того, как его пилот сообщил диспетчерам о готовности совершить посадку самолета, у которого отказал один из двигателей.

Это видео должно помочь следователям и экспертам установить — что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом, — отметил замминистра.

Также Геращенко опубликовал фото погибших в результате этой авиакатастрофы курсантов.

Вечная память трагически погибшим Защитникам Украины! — подчеркнул он.

Курсанты, которые были на борту Ан-26, фото: Антон Геращенко

Курсанты, которые были на борту Ан-26, фото: Антон Геращенко

Курсанты, которые были на борту Ан-26, фото: Антон Геращенко


Курсанты, которые были на борту Ан-26, фото: Антон Геращенко

Напомним, в Государственном бюро расследований в настоящее время рассматривают четыре версии причин этого трагического инцидента.

Источник: Ракурс


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