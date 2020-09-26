Військовий літак Ан-26 розбився 25 вересня на Харківщині, фото: МВС України

https://racurs.ua/ua/n144354-video-momentu-aviakatastrofy-na-harkivschyni-opryludnylo-mvs.html

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Авіакатастрофа на Харківщині, яка сталася ввечері 25 вересня в районі аеродрому Чугуєва, забрала життя 26 осіб, ще одного постраждалого госпіталізували.

Відео останніх секунд цього трагічного польоту опублікував у своєму Фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За словами Геращенка, момент падіння літака зняла камера, встановлена на одній з багатоповерхівок Чугуєва.

Ан-26, який виконував планові навчальні польоти, розбився близько 20.50 25 вересня, невдовзі після того, як його пілот повідомив диспетчерам про готовність здійснити посадку літака, в якого відмовив один із двигунів.

Це відео має допомогти слідчим та експертам встановити — що ж сталося після того, як командир корабля повідомив про відмову лівого двигуна і приготувався до посадки на правому, — зазначив заступник міністра.

Також Геращенко опублікував фото загиблих в результаті цієї авіакатастрофи курсантів.

Вічна пам’ять трагічно загиблим Захисникам України! — наголосив він.

Нагадаємо, у Державному бюро розслідувань наразі розглядають чотири версії причин цього трагічного інциденту.