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Ракурс
Військовий літак Ан-26 розбився 25 вересня на Харківщині, фото: МВС України

Відео моменту авіакатастрофи на Харківщині оприлюднило МВС

26 вер 2020, 14:54
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Авіакатастрофа на Харківщині, яка сталася ввечері 25 вересня в районі аеродрому Чугуєва, забрала життя 26 осіб, ще одного постраждалого госпіталізували.

Відео останніх секунд цього трагічного польоту опублікував у своєму Фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За словами Геращенка, момент падіння літака зняла камера, встановлена на одній з багатоповерхівок Чугуєва.

Ан-26, який виконував планові навчальні польоти, розбився близько 20.50 25 вересня, невдовзі після того, як його пілот повідомив диспетчерам про готовність здійснити посадку літака, в якого відмовив один із двигунів.

Це відео має допомогти слідчим та експертам встановити — що ж сталося після того, як командир корабля повідомив про відмову лівого двигуна і приготувався до посадки на правому, — зазначив заступник міністра.

Також Геращенко опублікував фото загиблих в результаті цієї авіакатастрофи курсантів.

Вічна пам’ять трагічно загиблим Захисникам України! — наголосив він.

Курсанти, які були на борту Ан-26, фото: Антон Геращенко

Курсанти, які були на борту Ан-26, фото: Антон Геращенко

Курсанти, які були на борту Ан-26, фото: Антон Геращенко


Курсанти, які були на борту Ан-26, фото: Антон Геращенко

Нагадаємо, у Державному бюро розслідувань наразі розглядають чотири версії причин цього трагічного інциденту.

Джерело: Ракурс


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