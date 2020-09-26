У світі триває епідемія коронавірусу, фото:

https://racurs.ua/ua/n144353-epidemiya-koronavirusu-vplyvaie-na-son-ucheni.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу у світі триває. Тривога, стрес і занепокоєння, спричинені нею, не обмежуються лише денними годинами.

Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 впливає і на людські сни, наповнюючи їх більшою кількістю занепокоєння і негативних емоцій, а також викликаючи сни про сам вірус. Особливо це характерно для жінок, повідомляє прес-служба Американської психологічної асоціації.

Зазначається, що про це свідчать результати чотирьох досліджень з усього світу про сни людей під час пандемії.

Попередні дослідження показали, що наші сни часто відображають те, що відбувається в нас наяву, і що інші кризи — включаючи війну, стихійні лиха та теракти — приводили до збільшення тривожних снів. Ці чотири дослідження показали, що те ж саме стосується і COVID-19.

Так, одне з цих досліджень охопило майже 800 осіб в Італії — одній з найбільш постраждалих від коронавірусу країн. Його результати свідчать, що 20% снів в учасників дослідження включали пряме посилання на COVID-19.

Інше дослідження, яке охоплювало майже 2,9 тис. учасників з різних країн, показало, що COVID-19 впливає на жіночі сни більше, ніж на чоловічі. Загалом жінки продемонстрували значно нижчий рівень позитивних емоцій та вищий рівень тривоги, смутку, гніву та посилань на біологічні процеси, здоров’я та смерть у своїх пандемічних снах, порівняно зі снами, які були до пандемії.

Водночас сни чоловіків демонстрували дещо вищий рівень негативних емоцій та тривоги, ніж у допандемічних снах, але наслідки були менш вираженими, ніж у жінок.

Нагадаємо, учені попереджають, що епідемія коронавірусу може залишити після себе безліч нервово-психічних проблем.