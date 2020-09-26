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Ракурс
У Києві триває епідемія коронавірусу

Коронавірус забрав життя вже 350 киян (ІНФОГРАФІКА)

26 вер 2020, 13:52
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Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися.

За минулу добу, 25 вересня, у столиці України офіційно підтверджено ще 447 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед цього переліку 42 дітей та 14 медиків. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Серед нових випадків захворювання:

  • 230 жінок віком від 18 до 89 років;
  • 21 дівчинка віком від одного до 16 років;
  • 175 чоловіків віком від 19 до 96 рокiв;
  • 21 хлопчик віком від чотирьох до 16 років.

Найбільше випадків коронавірусу за минулу добу в Києві зафіксували в таких районах:

  • Дніпровському (66 випадків);
  • Оболонському (60 випадків);
  • Деснянському (58 випадків).

Госпіталізували 59 хворих, решта лікуються на самоізоляції.

Померли за минулу добу восьмеро хворих, вилікувалися — 132 людини.

За весь час епідемії в Києві:


  • виявили 21 тис. 492 випадки коронавірусу;
  • померли 350 киян;
  • одужали 6 тис. 387 мешканців столиці.

Коронавірус у Києві, інфографіка: КМДА

Нагадаємо, за 25 вересня коронавірус в Україні встановив новий сумний рекорд.

Джерело: Ракурс


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