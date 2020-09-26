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У Києві триває епідемія коронавірусу
Коронавірус забрав життя вже 350 киян (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n144352-koronavirus-zabrav-jyttya-vje-350-kyyan-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися.
За минулу добу, 25 вересня, у столиці України офіційно підтверджено ще 447 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед цього переліку 42 дітей та 14 медиків. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.
Серед нових випадків захворювання:
- 230 жінок віком від 18 до 89 років;
- 21 дівчинка віком від одного до 16 років;
- 175 чоловіків віком від 19 до 96 рокiв;
- 21 хлопчик віком від чотирьох до 16 років.
Найбільше випадків коронавірусу за минулу добу в Києві зафіксували в таких районах:
- Дніпровському (66 випадків);
- Оболонському (60 випадків);
- Деснянському (58 випадків).
Госпіталізували 59 хворих, решта лікуються на самоізоляції.
Померли за минулу добу восьмеро хворих, вилікувалися — 132 людини.
За весь час епідемії в Києві:
- виявили 21 тис. 492 випадки коронавірусу;
- померли 350 киян;
- одужали 6 тис. 387 мешканців столиці.
Нагадаємо, за 25 вересня коронавірус в Україні встановив новий сумний рекорд.
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