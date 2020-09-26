У Києві триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n144352-koronavirus-zabrav-jyttya-vje-350-kyyan-infografika.html

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Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися.

За минулу добу, 25 вересня, у столиці України офіційно підтверджено ще 447 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед цього переліку 42 дітей та 14 медиків. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Серед нових випадків захворювання:

230 жінок віком від 18 до 89 років;

21 дівчинка віком від одного до 16 років;

175 чоловіків віком від 19 до 96 рокiв;

21 хлопчик віком від чотирьох до 16 років.

Найбільше випадків коронавірусу за минулу добу в Києві зафіксували в таких районах:

Дніпровському (66 випадків);

Оболонському (60 випадків);

Деснянському (58 випадків).

Госпіталізували 59 хворих, решта лікуються на самоізоляції.

Померли за минулу добу восьмеро хворих, вилікувалися — 132 людини.

За весь час епідемії в Києві:

виявили 21 тис. 492 випадки коронавірусу;

померли 350 киян;

одужали 6 тис. 387 мешканців столиці.

Нагадаємо, за 25 вересня коронавірус в Україні встановив новий сумний рекорд.