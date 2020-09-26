В Киеве продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n144352-koronavirus-unes-jizni-uje-350-kievlyan-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться.

За прошедшие сутки, 25 сентября, в столице Украины официально подтверждены еще 447 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди этого перечня 42 детей и 14 медиков. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Среди новых случаев заболевания:

230 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

21 девочка в возрасте от одного до 16 лет;

175 мужчин в возрасте от 19 до 96 лет;

21 мальчик в возрасте от четырех до 16 лет.

Больше всего случаев коронавируса за минувшие сутки в Киеве зафиксировали в таких районах:

Днепровском (66 случаев);

Оболонском (60 случаев);

Деснянском (58 случаев).

Госпитализировали 59 больных, остальные лечатся на самоизоляции.

Умерли за минувшие сутки восемь больных, вылечились — 132 человека.

За все время эпидемии в Киеве:

обнаружили 21 тыс. 492 случая коронавируса;

умерли 350 киевлян;

выздоровели 6 тыс. 387 жителей столицы.

Напомним, за 25 сентября коронавирус в Украине установил новый печальный рекорд.