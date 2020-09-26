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Ракурс
В Киеве продолжается эпидемия коронавируса

Коронавирус унес жизни уже 350 киевлян (ИНФОГРАФИКА)

26 сен 2020, 13:52
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Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться.

За прошедшие сутки, 25 сентября, в столице Украины официально подтверждены еще 447 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди этого перечня 42 детей и 14 медиков. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Среди новых случаев заболевания:

  • 230 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;
  • 21 девочка в возрасте от одного до 16 лет;
  • 175 мужчин в возрасте от 19 до 96 лет;
  • 21 мальчик в возрасте от четырех до 16 лет.

Больше всего случаев коронавируса за минувшие сутки в Киеве зафиксировали в таких районах:

  • Днепровском (66 случаев);
  • Оболонском (60 случаев);
  • Деснянском (58 случаев).

Госпитализировали 59 больных, остальные лечатся на самоизоляции.

Умерли за минувшие сутки восемь больных, вылечились — 132 человека.

За все время эпидемии в Киеве:


  • обнаружили 21 тыс. 492 случая коронавируса;
  • умерли 350 киевлян;
  • выздоровели 6 тыс. 387 жителей столицы.

Коронавирус в Киеве, инфографика: КГГА

Напомним, за 25 сентября коронавирус в Украине установил новый печальный рекорд.

Источник: Ракурс


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