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В Киеве продолжается эпидемия коронавируса
Коронавирус унес жизни уже 350 киевлян (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n144352-koronavirus-unes-jizni-uje-350-kievlyan-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться.
За прошедшие сутки, 25 сентября, в столице Украины официально подтверждены еще 447 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди этого перечня 42 детей и 14 медиков. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Среди новых случаев заболевания:
- 230 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;
- 21 девочка в возрасте от одного до 16 лет;
- 175 мужчин в возрасте от 19 до 96 лет;
- 21 мальчик в возрасте от четырех до 16 лет.
Больше всего случаев коронавируса за минувшие сутки в Киеве зафиксировали в таких районах:
- Днепровском (66 случаев);
- Оболонском (60 случаев);
- Деснянском (58 случаев).
Госпитализировали 59 больных, остальные лечатся на самоизоляции.
Умерли за минувшие сутки восемь больных, вылечились — 132 человека.
За все время эпидемии в Киеве:
- обнаружили 21 тыс. 492 случая коронавируса;
- умерли 350 киевлян;
- выздоровели 6 тыс. 387 жителей столицы.
Напомним, за 25 сентября коронавирус в Украине установил новый печальный рекорд.
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