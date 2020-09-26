26 сентября объявлено днем ​​траура в Украине, фото: Владимир Вятрович

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Владимир Зеленский, президент Украины объявил 26 сентября днем ​​траура по погибшим в резонансной авиакатастрофе под Харьковом, которая произошла 25 сентября.

Об этом говорится в президентском указе № 410/2020, опубликованном пресс-службой Офиса президента.

Украина потеряла 26 своих достойных сыновей. 25 погибли на месте и один — от ожогов, несовместимых с жизнью, в больнице. Еще один находится на лечении. Молимся о его скорейшем выздоровлении, — отметил Зеленский в своем Фейсбуке.

День траура предусматривает, что в Украине будут приспущены государственные флаги на домах и сооружениях органов госвласти и местного самоуправления, а также на зданиях государственных предприятий, учреждений и организаций.

Кроме того, должны быть отменены развлекательно-концертные мероприятия и внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Вечером 25 сентября в районе аэропорта Чугуева в Харьковской области упал самолет Ан-26, который осуществлял плановые учебные полеты. Незадолго до падения пилот самолета сообщал об отказе одного из двигателей.

Напомним, Государственное бюро расседований, которое осуществляет досудебное следствие в связи с этой трагедией, рассматривает четыре версии причин авиакатастрофы под Харьковом.