26 вересня оголошено днем жалоби в України, фото: Володимир В'ятрович

https://racurs.ua/ua/n144351-zelenskyy-zayavyv-pro-26-zagyblyh-v-aviakatastrofi-pid-harkovom-ta-ogolosyv-den-jaloby.html

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Володимир Зеленський, президент України, оголосив 26 вересня днем жалоби за загиблими в резонансній авіакатастрофі під Харковом, котра сталася 25 вересня.

Про це йдеться в президентському указі № 410/2020, опублікованому прес-службою Офісу президента.

Україна втратила 26 своїх достойних синів. 25 загинули на місці і один — від опіків, несумісних із життям, у лікарні. Ще один перебуває на лікуванні. Молимося за його якнайшвидше одужання, — зазначив Зеленський у своєму Фейсбуці.

День жалоби передбачає, що в Україні будуть приспущені Державні прапори на будинках і спорудах органів держвлади та місцевого самоврядування, а також на будівлях державних підприємств, установ і організацій.

Крім того, мають бути скасовані розважально-концертні заходи та внесені відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.

Ввечері 25 вересня в районі аеропорту Чугуєва в Харківській області впав літак Ан-26, який здійснював планові навчальні польоти. Незадовго до падіння пілот літака повідомляв про відмову одного з двигунів.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань, яке здійснює досудове слідство у зв’язку з цією трагедією, розглядає чотири версії причин авіакатастрофи під Харковом.