В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

https://racurs.ua/n144353-epidemiya-koronavirusa-vliyaet-na-son-uchenye.html

Ракурс

Эпидемия коронавируса в мире продолжается. Тревога, стресс и беспокойство, вызванные ею, не ограничиваются только дневными часами.

Пандемия коронавирусной болезни COVID-19 влияет и на человеческие сны, наполняя их большим количеством беспокойства и негативных эмоций, а также вызывая сны о самом вирусе. Особенно это характерно для женщин, сообщает пресс-служба Американской психологической ассоциации.

Отмечается, что об этом свидетельствуют результаты четырех исследований со всего мира о снах людей во время пандемии.

Предыдущие исследования показали, что наши сны часто отражают то, что происходит у нас наяву, и другие кризисы — включая войну, стихийные бедствия и теракты — приводили к увеличению тревожных снов. Эти четыре исследования показали, что-то же самое касается и COVID-19.

Так, одно из этих исследований охватило почти 800 человек в Италии — одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Его результаты свидетельствуют, что 20% снов у участников исследования включали прямую ссылку на COVID-19.

Другое исследование, которое охватывало почти 2,9 тыс. участников из разных стран, показало, что COVID-19 влияет на женские сны больше, чем на мужские. В целом женщины продемонстрировали значительно более низкий уровень положительных эмоций и высокий уровень тревоги, печали, гнева и ссылок на биологические процессы, здоровье и смерть в своих пандемических снах, по сравнению со снами, которые были до пандемии.

В то же время сны мужчин демонстрировали несколько более высокий уровень негативных эмоций и тревоги, чем в допандемических снах, но последствия были менее выраженными, чем у женщин.

Напомним, ученые предупреждают, что эпидемия коронавируса может оставить после себя множество нервно-психических проблем.