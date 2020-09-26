Зеленський доручив заборонити навчальні польоти на літаках АН

Зеленський. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n144355-zelenskyy-doruchyv-zaboronyty-navchalni-poloty-na-litakah-an.html

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Авіакатастрофа під Харковом, що сталася вчора, 25 вересня, стала причиною тимчасової заборонили польотів на літаках АН на час слідства. Трагедія буде розслідуватися спеціальною комісією, яку ухвалив Кабінет Міністрів України.

Родичі загиблих отримають компенсацію від держави. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. на позачерговому засіданні сьогодні, 26 вересня.

Під час засідання уряд ухвалив рішення про створення державної комісії з розслідування авіакатастрофи. Очолить слідчу комісію віце-прем'єр-міністр Олег Уруський. Заступником голови комісії призначено міністра оборони Андрія Тарана.

До складу слідчої комісії також увійдуть:

головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак;

очільник Служби безпеки України Іван Баканов;

перший заступник секретаря Ради національної безпеки Михайло Коваль;

міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;

міністр охорони здоров’я Максим Степанов;

заступник керівника Офісу президента Олег Татаров;

голова Державіаслужби Олександр Більчук;

голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін;

голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер.

Всі члени комісії вже працюють на місці трагедії. Прем'єр-міністр доручив урядовій комісії підготувати звіт за результатами своєї роботи до 25 жовтня. Для забезпечення об'єктивного розслідування Шмигаль доручив міністру оборони відсторонити від виконання службових обов’язків посадових осіб, що були залучені в організації польоту.

Окрім цього, уряд ухвалив виплату одноразової компенсації у розмірі 1 млн 576 тис. грн членам сімей загиблих. Виплати передбачені законом про соціальний захист військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Під час засідання уряду стало відомо, що президент України Володимир Зеленський доручив заборонити навчальні польоти літаків АН та їх аналогів. Зеленський очікує від відповідних фахівців інформацію про склад і технічний стан усієї військової техніки, яка перебуває на озброєнні в Україні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Державне бюро розслідувань (ДБР) здійснює досудове розслідування авіакатастрофи під Харковом. Наразі перевіряються чотири можливі версії.