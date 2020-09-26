Единственный выживший в катастрофе Ан-26 под Харьковом рассказал детали трагедии

Выживший курсант. Фото: Офис президента

https://racurs.ua/n144357-edinstvennyy-vyjivshiy-v-katastrofe-an-26-pod-harkovom-rasskazal-detali-tragedii.html

Ракурс

Авиакатастрофа под Харьковом забрала жизнь 26 человек. Среди курсантов, которые были на борту, выжил только один человек. Президент Украины Владимир Зеленский посетил военный госпиталь и навестил последнего выжившего — курсанта Вячеслава Золочевского

Сейчас он находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что президент посетил Военно-медицинский клинический центр северного региона, куда госпитализировали 20-летнего курсанта летного факультета Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба.

Начальник центра Эдуард Хорошун сообщил, что состояние пострадавшего — средней тяжести. Курсант находится в сознании, хотя его воспоминания о событии спутанные. Золочевский рассказал, что падение самолета произошло очень быстро, и было непонятно, что происходит. По его словам, курсанты и члены экипажа самолета были знакомы и уже летали вместе.

Сообщается, что он не выпрыгивал из самолета, а выжил внутри него. У пострадавшего нарушена память, он потерял сознание во время катастрофы. После того как он пришел в себя, он вылез из-под обломков самолета и приступил к спасению товарища.



Благодаря этому его друг получил шанс выжить, однако, к сожалению, умер от ожогов следующим утром после трагедии. Отметим, что спасатели на месте крушения самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области завершили поиск тел погибших. Золочевский оказался единственным выжившим.

Напомним, ранее мы сообщали, что авиакатастрофа под Харьковом, которая произошла 25 сентября, унесла жизнь 26 человек. В связи с этим была восстановлена хроника событий трагедии.