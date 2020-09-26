Ан 26. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n144365-rozbytyy-an-26-vostannie-remontuvaly-mayje-chvert-stolittya-tomu-dokument.html

Ракурс

Авіакатастрофа на Харківщині сталася вчора, 25 вересня. Літак Ан-26Ш був виготовлений 21 жовтня 1977 року на замовлення ДП «Антонов» і базувався у військовій частині в Чугуєві.

З початку експлуатації літак налітав 5 тис. 981 годину, а після останнього ремонту — 1 тис. 789 годин. Про це повідомляє «Цензор. НЕТ».

Зазначається, що капремонт проводився двічі — 12 травня 1987 року і 30 липня 1996-го. Техобслуговування проводили у військовій частині, останнє з яких відбулося — 22 липня цього року. Під час техогляду літаку встановили термін служби 44 роки 8 місяців, який закінчувався у 2022 році.



Лівий двигун літака був виготовлений в 1977 році, а його капремонт проводили в 1990 році, після чого був встановлений ресурс 1 тис. 750 годин за 13 років. У 2020 році фахівці «Мотор Січ» подовжили термін служби до чергового капремонту до червня 2021 року.

Правий двигун був виготовлений в 1974 році та п’ять разів ремонтувався капітально. Вп’яте — у березні 1993 року з ресурсом 1 тис. годин за 7 років, але фахівці «Мотор Січ» подовжили міжремонтний ресурс до загальної 5 тис. 931 години, а календарний термін служби — до жовтня 2020 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з уламків літака, що впав під Чугуєвом, уже дістали бортові самописці. Зараз вони не розшифровані.