Гастролі в анексованому Криму влаштував російський актор Безруков

Гастролі в анексованому Криму влаштував російський актор Безруковhttps://racurs.ua/ua/n144364-gastroli-v-aneksovanomu-krymu-vlashtuvav-rosiyskyy-aktor-bezrukov.htmlРакурс
Окупація Криму продовжується, але більшість російських зірок не цураються підтримувати військову агресію власної держави. Російський актор Сергій Безруков приїхав до окупованого Криму із гастролями.
Він розпочав підготовку до спектаклю в Ялті. Про це актор розповів на своїй сторінці в Instagram.
Також російський театральний актор та зірка серіалів повідомив, що у рамках поїздки відвідав екскурсію у кримському місті Гурзуф, де завітав до дачі російського письменника Антона Чехова. Наголосимо, що цьогоріч у серпні Безруков уже приїжджав із гастролями в Ялту і Севастополь.
Як відомо, актор входить до списку діячів культури, які створюють загрозу національній безпеці України. Список складається з 14 іноземних діячів культури, серед яких:
- Єгор Холмогоров;
- Олег Газманов;
- Йосип Кобзон;
- Валерія Перфілова;
- Йосип Пригожин;
- Михайло Боярський;
- Микола Расторгуєв;
- Іван Охлобистін;
- Михайло Пореченков;
- Григорій Лепс;
- Жерар Депардьє (останній має громадянство Франції та Росії).
Наголосимо, що іноземні артисти, відвідуючи з гастролями анексований Росією Крим, порушують українське законодавство.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дати концерт в Україні побоялася російська співачка, що виступала в Криму. Шоу були заплановані на 24 липня в Одесі та 4 серпня в Києві. Офіційними причинами скасування концертів співачка назвала продовження карантину та закритий кордон між Україною та Росією.