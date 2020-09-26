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Ракурс
Сергій Безруков. Фото: РБК

Гастролі в анексованому Криму влаштував російський актор Безруков

26 вер 2020, 20:23
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Окупація Криму продовжується, але більшість російських зірок не цураються підтримувати військову агресію власної держави. Російський актор Сергій Безруков приїхав до окупованого Криму із гастролями.

Він розпочав підготовку до спектаклю в Ялті. Про це актор розповів на своїй сторінці в Instagram.

Також російський театральний актор та зірка серіалів повідомив, що у рамках поїздки відвідав екскурсію у кримському місті Гурзуф, де завітав до дачі російського письменника Антона Чехова. Наголосимо, що цьогоріч у серпні Безруков уже приїжджав із гастролями в Ялту і Севастополь.


Як відомо, актор входить до списку діячів культури, які створюють загрозу національній безпеці України. Список складається з 14 іноземних діячів культури, серед яких:

  • Єгор Холмогоров;
  • Олег Газманов;
  • Йосип Кобзон;
  • Валерія Перфілова;
  • Йосип Пригожин;
  • Михайло Боярський;
  • Микола Расторгуєв;
  • Іван Охлобистін;
  • Михайло Пореченков;
  • Григорій Лепс;
  • Жерар Депардьє (останній має громадянство Франції та Росії).

Наголосимо, що іноземні артисти, відвідуючи з гастролями анексований Росією Крим, порушують українське законодавство.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дати концерт в Україні побоялася російська співачка, що виступала в Криму. Шоу були заплановані на 24 липня в Одесі та 4 серпня в Києві. Офіційними причинами скасування концертів співачка назвала продовження карантину та закритий кордон між Україною та Росією.

Джерело: Ракурс


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