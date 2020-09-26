Гастролі в анексованому Криму влаштував російський актор Безруков

Сергій Безруков. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n144364-gastroli-v-aneksovanomu-krymu-vlashtuvav-rosiyskyy-aktor-bezrukov.html

Ракурс

Окупація Криму продовжується, але більшість російських зірок не цураються підтримувати військову агресію власної держави. Російський актор Сергій Безруков приїхав до окупованого Криму із гастролями.

Він розпочав підготовку до спектаклю в Ялті. Про це актор розповів на своїй сторінці в Instagram.

Також російський театральний актор та зірка серіалів повідомив, що у рамках поїздки відвідав екскурсію у кримському місті Гурзуф, де завітав до дачі російського письменника Антона Чехова. Наголосимо, що цьогоріч у серпні Безруков уже приїжджав із гастролями в Ялту і Севастополь.

Як відомо, актор входить до списку діячів культури, які створюють загрозу національній безпеці України. Список складається з 14 іноземних діячів культури, серед яких:

Єгор Холмогоров;

Олег Газманов;

Йосип Кобзон;

Валерія Перфілова;

Йосип Пригожин;

Михайло Боярський;

Микола Расторгуєв;

Іван Охлобистін;

Михайло Пореченков;

Григорій Лепс;

Жерар Депардьє (останній має громадянство Франції та Росії).

Наголосимо, що іноземні артисти, відвідуючи з гастролями анексований Росією Крим, порушують українське законодавство.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дати концерт в Україні побоялася російська співачка, що виступала в Криму. Шоу були заплановані на 24 липня в Одесі та 4 серпня в Києві. Офіційними причинами скасування концертів співачка назвала продовження карантину та закритий кордон між Україною та Росією.