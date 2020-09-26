Гастроли в аннексированном Крыму устроил российский актер Безруков

Гастроли в аннексированном Крыму устроил российский актер Безруковhttps://racurs.ua/n144364-gastroli-v-anneksirovannom-krymu-ustroil-rossiyskiy-akter-bezrukov.htmlРакурс
Оккупация Крыма продолжается, но большинство российских звезд не чураются поддерживать военную агрессию собственного государства. Российский актер Сергей Безруков приехал в оккупированный Крыму с гастролями.
Он начал подготовку к спектаклю в Ялте. Об этом актер рассказал на своей странице в Instagram.
Также российский театральный актер и звезда сериалов сообщил, что в рамках поездки посетил экскурсию в крымском городе Гурзуф, где посетил дачи русского писателя Антона Чехова. Отметим, что в этом году в августе Безруков уже приезжал с гастролями в Ялту и Севастополь.
Как известно, актер входит в список деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Список состоит из 14 иностранных деятелей культуры, среди которых:
- Егор Холмогоров;
- Олег Газманов;
- Иосиф Кобзон;
- Валерия Перфилова;
- Иосиф Пригожин;
- Михаил Боярский;
- Николай Расторгуев;
- Иван Охлобыстин;
- Михаил Пореченков;
- Григорий Лепс;
- Жерар Депардье (последний имеет гражданство Франции и России).
Отметим, что иностранные артисты, посещая с гастролями оккупированный Россией Крым, нарушают украинское законодательство.
Напомним, ранее мы сообщали, что дать концерт в Украине побоялась российская певица, выступавшая в Крыму. Шоу были запланированы на 24 июля в Одессе и 4 августа в Киеве. Официальными причинами отмены концертов певица назвала продление карантина и закрытие границы между Украиной и Россией.