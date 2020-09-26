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Ракурс
Сергей Безруков. Фото: РБК

Гастроли в аннексированном Крыму устроил российский актер Безруков

26 сен 2020, 20:23
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Оккупация Крыма продолжается, но большинство российских звезд не чураются поддерживать военную агрессию собственного государства. Российский актер Сергей Безруков приехал в оккупированный Крыму с гастролями.

Он начал подготовку к спектаклю в Ялте. Об этом актер рассказал на своей странице в Instagram.

Также российский театральный актер и звезда сериалов сообщил, что в рамках поездки посетил экскурсию в крымском городе Гурзуф, где посетил дачи русского писателя Антона Чехова. Отметим, что в этом году в августе Безруков уже приезжал с гастролями в Ялту и Севастополь.

Как известно, актер входит в список деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Список состоит из 14 иностранных деятелей культуры, среди которых:


  • Егор Холмогоров;
  • Олег Газманов;
  • Иосиф Кобзон;
  • Валерия Перфилова;
  • Иосиф Пригожин;
  • Михаил Боярский;
  • Николай Расторгуев;
  • Иван Охлобыстин;
  • Михаил Пореченков;
  • Григорий Лепс;
  • Жерар Депардье (последний имеет гражданство Франции и России).

Отметим, что иностранные артисты, посещая с гастролями оккупированный Россией Крым, нарушают украинское законодательство.

Напомним, ранее мы сообщали, что дать концерт в Украине побоялась российская певица, выступавшая в Крыму. Шоу были запланированы на 24 июля в Одессе и 4 августа в Киеве. Официальными причинами отмены концертов певица назвала продление карантина и закрытие границы между Украиной и Россией.

Источник: Ракурс


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