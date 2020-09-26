Гастроли в аннексированном Крыму устроил российский актер Безруков

Сергей Безруков. Фото: РБК

https://racurs.ua/n144364-gastroli-v-anneksirovannom-krymu-ustroil-rossiyskiy-akter-bezrukov.html

Ракурс

Оккупация Крыма продолжается, но большинство российских звезд не чураются поддерживать военную агрессию собственного государства. Российский актер Сергей Безруков приехал в оккупированный Крыму с гастролями.

Он начал подготовку к спектаклю в Ялте. Об этом актер рассказал на своей странице в Instagram.

Также российский театральный актер и звезда сериалов сообщил, что в рамках поездки посетил экскурсию в крымском городе Гурзуф, где посетил дачи русского писателя Антона Чехова. Отметим, что в этом году в августе Безруков уже приезжал с гастролями в Ялту и Севастополь.

Как известно, актер входит в список деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Список состоит из 14 иностранных деятелей культуры, среди которых:

Егор Холмогоров;

Олег Газманов;

Иосиф Кобзон;

Валерия Перфилова;

Иосиф Пригожин;

Михаил Боярский;

Николай Расторгуев;

Иван Охлобыстин;

Михаил Пореченков;

Григорий Лепс;

Жерар Депардье (последний имеет гражданство Франции и России).

Отметим, что иностранные артисты, посещая с гастролями оккупированный Россией Крым, нарушают украинское законодательство.

Напомним, ранее мы сообщали, что дать концерт в Украине побоялась российская певица, выступавшая в Крыму. Шоу были запланированы на 24 июля в Одессе и 4 августа в Киеве. Официальными причинами отмены концертов певица назвала продление карантина и закрытие границы между Украиной и Россией.