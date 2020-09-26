WIndows. Фото: Kv.by

https://racurs.ua/n144363-sekretnuu-temu-kotoraya-prevraschala-windows-xp-v-mac-obnarujili-entuziasty-foto.html

Ракурс

Windows, корпорация-производитель операционных систем для компьютеров, на раннем этапе своего становления пыталась копировать своего прямого конкурента — Apple.

Утечка из исходного кода Windows XP выявила некоторые неофициальные темы, которые тестировались на ранних этапах разработки операционной системы. Одна из них оказалась разительно похожей на графический интерфейс Aqua от Apple. Об этом сообщает The Verge.

Тема, которая в файлах называлась «Candy», почти полностью дублирует интерфейс Apple, представленій в 2000 году на всемирной выставке Macworld Conference & Expo.





Найденная тема оказалась недоработанной, однако кнопка «Пуск» и многие другие компоненты копируют дизайн Mac. Официально эта тема не выпускалась ни для одной операционной системы компании.





Отмечается, что она предназначалась в качестве местозаполнителя для создания движка тем операционной системы. На Candy стоит пометка «только для внутреннего использования».



Напомним, ранее мы сообщали, что операционную систему Windows 10 старых версий, срок поддержки которых уже приближается к концу, планируют автоматически обновить. Пользователи получат предложения обновления до Windows 10 May 2020.