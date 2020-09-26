Windows. Фото: Kv.by

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Ракурс

Windows, корпорація-виробник операційних систем для комп’ютерів, на ранньому етапі свого становлення намагалася копіювати свого прямого конкурента — Apple.

Витік з вихідного коду Windows XP виявив деякі неофіційні теми, які тестувалися на ранніх етапах розробки операційної системи. Одна з них виявилася разюче схожою на графічний інтерфейс Aqua від Apple. Про це повідомляє The Verge.

Тема, яка у файлах має назву «Candy», майже повністю дублює інтерфейс Apple, представленій у 2000 році на всесвітній виставці Macworld Conference & Expo.



Знайдена тема виявилася недопрацьованою, однак кнопка «Пуск» і багато інших компонентів копіюють дизайн Mac. Офіційно ця тема не випускалася ні для однієї операційної системи компанії.

Зазначається, що вона призначалася у якості заповнювача місця для створення движка тем операційної системи. На Candy стоїть позначка «тільки для внутрішнього використання».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що операційну систему Windows 10 старих версій, термін підтримки яких вже наближається до кінця, планують автоматично оновити. Користувачі отримають пропозицію щодо оновлення до Windows 10 May 2020.