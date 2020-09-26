Бортові самописці дістали з уламків літака Ан-26

Авіакатастрофа під Харковом. Фото: АП

https://racurs.ua/ua/n144362-bortovi-samopysci-distaly-z-ulamkiv-litaka-an-26.html

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Авіакатастрофа під Харковом невдовзі буде розслідувана спеціальною комісією. З уламків літака, що впав під Чугуєвим, вже дістали бортові самописці.

Наразі вони не досліджені. Про це заявив голова Харківської обладміністрації Олексій Кучер, передає «Укрінформ».

Вилучені бортові самописці найближчим часом буде розшифровано та передано на розгляд слідчий комісії. Наразі з місця катастрофи забирають уламки літака. На місці трагедії працює техніка. Частини літака везуть на територію військової частини в Чугуївському районі.

Як відомо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб, з них загинули 26.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський доручив заборонити навчальні польоти літаків Ан та їх аналогів. Зеленський очікує від відповідних фахівців інформацію про склад і технічний стан усієї військової техніки, яка перебуває на озброєнні в Україні.