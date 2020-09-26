Бортовые самописцы достали из обломков самолета Ан-26

Авиакатастрофа под Харьковом. Фото:АП

https://racurs.ua/n144362-bortovye-samopiscy-dostali-iz-oblomkov-samoleta-an-26.html

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Авиакатастрофа под Харьковом вскоре будет расследована специальной комиссией. Из обломков упавшего самолета под Чугуевым уже получили бортовые самописцы.

Сейчас они не расшифрованы. Об этом заявил глава Харьковской обладминистрации Алексей Кучер, передает «Укринформ».

Изъятые бортовые самописцы в ближайшее время будет расшифрованы и переданы на рассмотрение следственной комиссии. Сейчас место катастрофы расчищают от обломков самолета. На месте трагедии работает техника. Части самолета везут на территорию воинской части в Чугуевском районе.

Как известно, вечером 25 сентября на Харьковщине при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева разбился самолет Ан-26 воздушных сил Вооруженных сил Украины. На борту находились 27 человек, из них погибли 26.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил запретить учебные полеты на самолетах Ан и их аналогах. Зеленский ожидает от соответствующих специалистов информацию о составе и техническом состоянии всей военной техники, которая находится на вооружении Украины.