Засуха в Крыму. Фото: Крым.Реалии

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Вода в Крыму уже в скором времени может стать редким явлением из-за засухи. В Белогорском районе аннексированного Крыму пересохла река Танасу — приток реки Биюк-Карасу, воды которой наполняли Белогорское водохранилище.

Из-за засухи обмелел также пруд, который располагался возле нее. Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Как сообщают местные жители, до середины сентября небольшое количество воды в реке еще присутствовало, однако уже в третью неделю месяца она полностью высохла. Кроме того, в селе Кирпичное Белогорского района впервые полностью высох пруд, который служил водопоем для скота и местом рыбалки.



По словам местных, такой засухи на полуострове не могут вспомнить даже старожилы, а колодцы в деревнях уже начали опустошаться.

Как известно, с 23 сентября жителям Алушты, Партенита и Малого Маяка оккупанты ограничили подачу воды. В связи с нехваткой пресной воды на полуострове, оккупационная власть планирует возбудить уголовные дела в отношении людей, которые распорядились перекрыть Северо-Крымский канал.

Напомним, ранее мы сообщали, что крупнейшая река оккупированного Крыма — Салгир — загрязнена канализационными стоками. В рамках Симферополя превышение нормы загрязнения водоема достигает тысячи раз.