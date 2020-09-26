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Зеленский остался доволен качеством питания военнослужащих в лагере, и оценил приготовленные блюда. Кроме того, президент проинспектировал «современные комфортные модули», в которых
проживают военные.
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОП
Дегустацию солдатского борща устроил Зеленский на Донбассе (ФОТО)https://racurs.ua/n144360-degustaciu-soldatskogo-borscha-zakatil-zelenskiy-na-donbasse-foto.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, во время рабочей поездки в Донецкую область посетил базовый лагерь Главного управления разведки и попробовал местную кухню.
Лидер страны провел собственную дегустацию рисовой каши и солдатского борща. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Зеленский остался доволен качеством питания военнослужащих в лагере, и оценил приготовленные блюда. Кроме того, президент проинспектировал «современные комфортные модули», в которых
проживают военные.
Во время визита он вручил государственные награды ряду военнослужащих.
Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский посетил Кропивницкий, где получил диплом мастера каратэ первого дана и именной черный пояс.
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