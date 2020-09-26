Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОП

https://racurs.ua/n144360-degustaciu-soldatskogo-borscha-zakatil-zelenskiy-na-donbasse-foto.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, во время рабочей поездки в Донецкую область посетил базовый лагерь Главного управления разведки и попробовал местную кухню.

Лидер страны провел собственную дегустацию рисовой каши и солдатского борща. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский остался доволен качеством питания военнослужащих в лагере, и оценил приготовленные блюда. Кроме того, президент проинспектировал «современные комфортные модули», в которых проживают военные.



Во время визита он вручил государственные награды ряду военнослужащих.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский посетил Кропивницкий, где получил диплом мастера каратэ первого дана и именной черный пояс.