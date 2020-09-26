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Ракурс
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОП

Дегустацию солдатского борща устроил Зеленский на Донбассе (ФОТО)

26 сен 2020, 18:21
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Владимир Зеленский, президент Украины, во время рабочей поездки в Донецкую область посетил базовый лагерь Главного управления разведки и попробовал местную кухню.

Лидер страны провел собственную дегустацию рисовой каши и солдатского борща. Об этом сообщает пресс-служба президента.


Зеленский остался доволен качеством питания военнослужащих в лагере, и оценил приготовленные блюда. Кроме того, президент проинспектировал «современные комфортные модули», в которых проживают военные.

Визит Зеленского в лагерь. Фото: пресс-служба ОПВо время визита он вручил государственные награды ряду военнослужащих.

Зеленский вручил награды военным. Фото: пресс-служба ОПНапомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский посетил Кропивницкий, где получил диплом мастера каратэ первого дана и именной черный пояс.

Источник: Ракурс


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