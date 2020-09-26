Володимир Зеленський. Фото: прес-служба ОП

https://racurs.ua/ua/n144360-degustaciu-soldatskogo-borschu-vlashtuvav-zelenskyy-na-donbasi-foto.html

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Володимир Зеленський, президент України, під час робочої поїздки до Донецької області відвідав базовий табір Головного управління розвідки та скуштував місцеву кухню.

Лідер країни провів власну дегустацію рисової каші та солдатського борщу. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський залишився задоволеним якістю харчування військовослужбовців у таборі та оцінив приготовані страви. Окрім цього, президент проінспектував «сучасні комфортні модулі», у яких мешкають військові.





Під час візиту він вручив державні нагороди низці військовослужбовців.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський відвідав Кропивницький, де отримав диплом майстра карате першого дана й іменний чорний пояс.