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Засуха у Криму. Фото: Крим.Реалії

Масштабна засуха в окупованому Криму знищила ставок та висушила річку — фото засухи

26 вер 2020, 18:48
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Вода у Криму вже незабаром може стати рідкісним явищем через засуху. У Білогірському районі анексованого Криму пересохла річка Танасу — притока річки Біюк-Карасу, води якої наповнювали Білогірське водосховище.

Через засуху обмілів також ставок, що розташовувався біля неї. Про це повідомляє «Крим.Реалії».

Як повідомляють місцеві жителі, до середини вересня невелика кількість води в річці ще була, але вже у третій тиждень місяця вона повністю висохла. Окрім того, у селі Кирпичне Білогірського району вперше повністю висох ставок, який служив водопоєм для худоби та місцем риболовлі.

Витік річки. Фото: Крим. Реалії

За словами місцевих, такої засухи на півострові не можуть згадати навіть старожили, а колодязі у селах вже почали порожнішати.


Як відомо, з 23 вересня жителям Алушти, Партеніту та Малого Маяка окупанти обмежили подачу води. У зв’язку з нестачею прісної води на півострові окупаційна влада планує порушити кримінальні справи щодо людей, які розпорядилися перекрити Північно-Кримський канал.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що найбільша річка окупованого Криму — Салгир — забруднена каналізаційними стоками. У межах Сімферополя перевищення норми забруднення водойми досягає тисячі разів.


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