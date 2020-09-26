Засуха у Криму. Фото: Крим.Реалії

https://racurs.ua/ua/n144361-masshtabna-zasuha-v-okupovanomu-krymu-znyschyla-stavok-ta-vysushyla-richku-foto-zasuhy.html

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Вода у Криму вже незабаром може стати рідкісним явищем через засуху. У Білогірському районі анексованого Криму пересохла річка Танасу — притока річки Біюк-Карасу, води якої наповнювали Білогірське водосховище.

Через засуху обмілів також ставок, що розташовувався біля неї. Про це повідомляє «Крим.Реалії».

Як повідомляють місцеві жителі, до середини вересня невелика кількість води в річці ще була, але вже у третій тиждень місяця вона повністю висохла. Окрім того, у селі Кирпичне Білогірського району вперше повністю висох ставок, який служив водопоєм для худоби та місцем риболовлі.





За словами місцевих, такої засухи на півострові не можуть згадати навіть старожили, а колодязі у селах вже почали порожнішати.

Як відомо, з 23 вересня жителям Алушти, Партеніту та Малого Маяка окупанти обмежили подачу води. У зв’язку з нестачею прісної води на півострові окупаційна влада планує порушити кримінальні справи щодо людей, які розпорядилися перекрити Північно-Кримський канал.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що найбільша річка окупованого Криму — Салгир — забруднена каналізаційними стоками. У межах Сімферополя перевищення норми забруднення водойми досягає тисячі разів.