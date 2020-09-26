Ан 26. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n144365-razbivshiysya-an-26-posledniy-raz-remontirovali-pochti-chetvert-veka-nazad-dokument.html

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Авиакатастрофа на Харьковщине произошла вчера, 25 сентября. Самолет Ан-26Ш был изготовлен 21 октября 1977 года по заказу ГП «Антонов» и базировался в воинской части в Чугуеве.

С начала эксплуатации самолет налетал 5 тыс. 981 часов, а после последнего ремонта — 1 тыс. 789 часов. Об этом сообщает «Цензор. НЕТ».

Отмечается, что капремонт проводился дважды — 12 мая 1987 года и 30 июля 1996-го. Техобслуживание проводили в воинской части, последнее из которых состоялось — 22 июля этого года. В результате техосмотра самолету установили срок службы 44 года 8 месяцев, который истекал в 2022 году.





Левый двигатель самолета был изготовлен в 1977 году, а его капремонт проводили в 1990 году, после чего до следующего был установлен ресурс 1 тыс. 750 часов за 13 лет. В 2020 году специалисты «Мотор Сич» продлили срок службы до очередного капремонта до июня 2021 года.





Правый двигатель был изготовлен в 1974 году и пять раз ремонтировался капитально. В пятый раз — в марте 1993 года с ресурсом 1 тыс. часов за 7 лет, но специалисты «Мотор Сич» продлили межремонтный ресурс до общих 5 тыс. 931 часов, а календарный срок службы — до октября 2020 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что из обломков упавшего самолета под Чугуевым уже достали бортовые самописцы. Сейчас они не расшифрованы.